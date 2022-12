Auch im Jahr 2022 hat der Fehlerteufel die RHEINPFALZ-Lokalredaktion in Neustadt heimgesucht. Sabine Dean hat die „schönsten“ Fehler aus Mitteilungen und Berichten gesammelt.

„Die Spieler ließen sich mit ihren Fans das eine oder alte Kaltgetränk schmecken.“

„In der Blockhütte serviert das Wirtschaftsteam den Besuchern eine Kürbissuppe.“

„Ein guter Schussspurt.“

„Die Schussoffensive.“

„Der Vater von vier Kindern, zwei Hunden und zwei Pferden.“

„Der Club bietet hauptsächlich Britensport an.“

„Turnbier beim FV 21 Haßloch.“

„Seit Januar notiert der Triathlet 950 Laufkilometer mit 9800 Höhenkilometern.“

„Er ist Ende April in eine passive Altersfreizeit gegangen.“

„Der Kickboxer ist Couch des Protagonisten.“

„Die SG Ungstein/Seelachs.“

„Der Handballer steht wegen eines Bäderrisses in den nächsten Spielen nicht zur Verfügung.“

„Beim Halbmarathon in Frankfurt lief er an die deutsche Spitze in 1:04,31 Minuten. “

„Das Bachvolleyballfeld.“

„Wir haben Sichtarbeiter und einige Verletzte – die Mannschaft stellt sich von alleine auf.“

„Die dritte Polarrunde ist bereits für das kommende Wochenende vorgesehen.“

„Der letzte Hautrundenspieltag steht bevor.“

„Weltmister.“

„Gespielt wurde bei Fluchtlicht.“

„Die Handbeller.“

„Die Torschützenkiste.“

„Die Federmäuse.“

„Nach dem Wechsel wurden die Gäste stärker. Doch Zahlbares sprang nicht heraus.“