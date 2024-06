Stöbern und flanieren wie auf einem Straßenmarkt im fernen Süden – dieser Urlaubstraum wird am Samstag, 29. Juni, mitten in Haßloch greifbar. Von 14 bis 22 Uhr gilt es beim fünften „Ibiza-Hippie-Markt“ Accessoires, Deko und Mode im Mittelmeer-Stil zu entdecken. Paella, Cocktails und Secco locken Besucher an die Stände und in viele Höfe der dann gesperrten Neugasse.

Inzwischen weiß Tanja Fink, worauf es beim Organisieren ihres selbst konzipierten „Ibiza-Hippie-Markts“ ankommt. Es ist eine echte logistische Herausforderung mitten in Haßloch: In der Neugasse, wo Fink ihr Mode- und Wohnaccessoire-Geschäft „Bellafina“ zweimal pro Woche öffnet, wird am kommenden Samstag, 29. Juni, der außergewöhnliche Straßenmarkt mit Ibiza-Flair zum fünften Mal seit 2018 stattfinden. Alles solle „wie ein Tag Urlaub“ wirken, erklärt Fink. Dazu gehört eine Sperrung der gesamten Neugasse zwischen Giller- und Kirchgasse.

Die Mühe lohnt: Vom Nachmittag bis in die Abendstunden können inmitten von Keramik, Makramee-Knotenkunstwerke, Kunsthandwerk, Mode, Airbrush-Tattoos, Bubble Waffeln und Schmuck nicht nur Pfälzer mit Urlaubssehnsucht, sondern alle Freunde des Boho-Lebensgefühls, also alle Freigeister, die originellen Stände erkunden. „Inzwischen haben wir mit 74 Ausstellern so viele wie nie“, sagt Fink zufrieden. Aus Haßloch und der Region, aber auch aus dem Donnersbergkreis, aus Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen sind Anbieter am Start.

Einige Ibiza-Markt-Fans nehmen genauso eine weite Anfahrt auf sich. Besucher aus dem Saarland sollen dieses Mal sogar eine Bustour nach Haßloch planen. Fink freut sich über den stetig wachsenden Bekanntheitsgrad: Auf Social Media werde der Markttermin, wie seit den Anfängen, oft geteilt, sagt sie.

Als „besonders spannend“ beschreibt die Organisatorin das so genannte Upcycling, also das Neuverwerten alter Produkte, bei dem unter anderem alte Stühle eine individuelle Optik erhalten. Neu sind außerdem „Sonnendrucke“ auf Aquarellpapier. Für Musik sorgt ein DJ. Paella, eine mobile Kaffeebar und Ausschankstellen – zwei davon mit Unterstützung durch das Weingut Braun aus Meckenheim – aber auch Pfälzer Bratwurst runden das vom Süden inspirierte Angebot ab.

Nur zur Fußball-Fanmeile wird die Hippie-Flaniermeile nicht, auch wenn ab 21 Uhr – eine Stunde vor Ende des Ibiza-Markts – die DFB-Elf ihr EM-Achtelfinale bestreitet. „Wer statt vor dem Fernseher zu schwitzen lieber noch in aller Ruhe stöbern und Cocktails oder Sommerlimonade schlürfen will, kann das gern bis 22 Uhr bei uns machen“, bietet Fink an.

TERMIN UND KONTAKT

Der Ibiza-Hippie-Markt in der Haßlocher Neugasse ist am Samstag, 29. Juni, von 14 bis 22 Uhr geöffnet. Kostenfreie Parkplätze stehen auf einem wenige Gehminuten entfernten Pfalzplatz zur Verfügung. Die Neugasse ist ab acht Uhr morgens gesperrt und wird nach erfolgtem Abbau am späten Abend wieder freigegeben. Anfragen per Mail: alles-schoene@bellafina.de.