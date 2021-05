In den Corona-Testzentren der Verbandsgemeinde Deidesheim sind seit dem Start am 19. März mehr als 3100 Tests gemacht worden. Fünf davon seien positiv gewesen, sagte am Montag auf Anfrage Jochen Ohler, Leiter des Ordnungsamtes in der Verbandsgemeindeverwaltung. Die Zahl bezieht sich nur auf die Testzentren der Verwaltung, nicht berücksichtigt sind Tests in Arztpraxen oder Schulen. In den Testzentren können sich nur Menschen ohne Symptome testen lassen, wie Ohler betont. Wer Symptome hat, muss einen Arzt aufsuchen. Die Schnelltests in den Testzentren können online gebucht (unter www.vg-deidesheim.de) werden, Besuche sind aber auch spontan möglich.