Der Pianist überraschte beim „Klassik mit der Lupe“-Konzert am Donnerstag mit Interpretationen und Arrangements südamerikanischer Komponisten.

Der Titel dieses Erklärkonzerts aus der Reihe „Klassik mit der Lupe“ war dieses Mal etwas nebulös: 88 Tasten und Wilder Kakao. Klavier: 88 Tasten, soweit klar! Wilder Kakao? Mal schauen, was der Abend bringt!

Dabei lief der Beginn musikalisch etwas unglücklich. Cellistin Katja Zakotnik, die als Moderatorin „multisensorisch“ – die Bedeutung sollte das Publikum noch zu schmecken bekommen – durch den Abend führte, und Auzza interpretierten Johann Sebastian Bachs Aria in G-Dur. Das Stück sollte Heitor Villa-Lobos „Bachianas Brasileiras Nr. 4“ dramaturgisch vorangestellt werden, um die europäischen Einflüsse Bachs auf den brasilianischen Komponisten zu verdeutlichen und meditativ auf den Abend einzustimmen. Dabei wollten beide jedoch nicht so recht zusammenfinden. Der junge Pianist spielte schüchtern vom Blatt, und einige Einsätze im Cello kamen etwas zu spät. Dass beide das allererste Mal zusammenspielten, wie Zakotnik erklärte, war zu hören. Doch blieb das nicht so: Im Laufe des Abends entwickelte sich die musikalische Ausgestaltung, vor allem die des aus Bolivien stammenden Pianisten, der zurzeit sein Masterstudium am Mozarteum in Salzburg absolviert, enorm, und Auzza avancierte vom Underdog zum Überflieger.

In den virtuosen Sätzen der „Bachianas Brasileiras“ vereint Villa-Lobos brasilianische Folklore mit den barocken Formen der Bach-Suiten. Die Aria (Cantiga), der dritte Satz, basiert in einem breiten Moderato-Teil auf einem Cantica de Roda, einem Kinderreim. Es folgt ein atemloser Vivace-Abschnitt mit sich schnell in beiden Händen jagenden Achteln und im Bass tief kontrastierender f-Oktaven, um dann wieder ins langsame Moderato zurückzukehren. Schwere und Schwerelosigkeit vereinte Auzza hier und schuf einen eigenen musikalischen Raum, in dem sich die Grenzen zwischen den Stilen verwischten.

In Chiquinha Gonzagas „Gaúcho – Corta Jaca“ zeigten Zakotnik und Auzza ein lebhaftes Zusammenspiel. Es ist eines der bekanntesten Stücke der brasilianischen Komponistin und spielt auf das erotische Thema der „Jackfrucht schneiden“ an, wie die Moderatorin vorher bildlich erklärte. Der ganzen Komposition haftet daher etwas Verruchtes an. Geschmacklich gab es dann für das Publikum noch Wilden Kakao, eine brasilianische Schokolade. Das Rätsel um den Titel des Konzertes wurde somit gelöst!

Klänge aus der Heimat als Highlight

Nach Alberto Ginasteras Klaviersonate Nr. 1 op. 22, die argentinische Folklore-Elemente mit Klassischem vermischt, folgten die eigentlichen Highlights des Abends, nämlich die musikalische Auseinandersetzung Auzzas mit Themen einzelner Komponisten und Musiker seines Heimatlandes in Form von Arrangements und Improvisationen. Das waren von Ernesto Cavour „Char char Charanguito“ und von Alfredo Dominguez „La incantable“. Besonders hervorzuheben war hier eine „Bolivianische Rhapsodie“ – eine Hommage an den Musiker und Sänger Ernesto Cavour, die der Pianist improvisierte. Wie berühmte Rhapsodien zum Beispiel von Liszt enthält auch diese mehrere kontrastierende Teile, die aus volkstümlichen und klassischen Elementen bestehen und bei denen der Pianist auf außergewöhnliche Weise zeigen konnte, welcher Virtuose in ihm steckt. Die Zugabe gab dann noch ein wenig Sahne auf den Wilden Kakao: Eine Improvisation zu Astor Piazzollas „Verano porteño“ mit einem auftrumpfenden Einstieg und abwechslungsreichem Spannungsbogen.

Fazit: Um einen ersten Zugang zu klassischen Musik Südamerikas zu ermöglichen, war das Konzert ideal. Die bildhaften Vergleiche der Moderatorin, wie der, dass Südamerika für sie einer Eistüte gleiche, die oben leckere Sorten habe und unten schmelze, lockerten den Rahmen auf. Auch Auzza teilte einen Teil seiner Familiengeschichte: Seine Großeltern sprachen die indigene Sprache Quechua, eine der 37 Amtssprachen Boliviens. Was man jedoch auch merkte: Durch das Format wurde die ritualisierte Distanz zwischen Musikern und Publikum aufgeweicht. Auzzas virtuose Improvisationen atmeten deshalb nicht die Erhabenheit, die man von klassischen Klavier-Recitals her gewohnt ist. Es wäre bestimmt eindrucksvoll, den jungen Bolivianer einmal in einem solchen Rahmen zu hören. Vielleicht sogar in der Nähe.