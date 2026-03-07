Nachklapp: Bühne, Begegnungen, Verantwortung: Ein Jahr als Gebiets- oder Produkthoheit kann junge Menschen prägen.

Ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr ist ein politischer Dauerbrenner. In regelmäßigen Abständen kehrt die Idee in die Debatten zurück. Offiziell geht es um den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Seit dem Ende der Wehrpflicht stellt sich aber auch eine ganz praktische Frage: Wer übernimmt Aufgaben in Pflegeheimen, Rettungsdiensten oder sozialen Einrichtungen, die früher vielfach vom Zivildienst getragen wurden?

Doch jenseits dieser strukturellen Überlegungen steckt in der Idee noch ein anderer Gedanke. Ein Jahr, in dem junge Menschen bewusst Verantwortung übernehmen, kann mehr sein als ein gesellschaftlicher Pflichtbeitrag. Es kann ein Erfahrungsraum sein, eine Zeit, in der man Neues ausprobiert, eigene Stärken und Schwächen kennenlernt und über sich hinauswächst.

Denn gerade solche Phasen, in denen man Verantwortung trägt und sich in ungewohnten Rollen bewegt, können prägend sein. Nicht zuletzt, weil es dabei um Fähigkeiten geht, die sich kaum aus Lehrbüchern erschließen lassen: Selbstbewusstsein, Empathie, Kommunikationsfähigkeit – kurz jene „Soft Skills“, die heute überall gefordert werden und doch nur im echten Miteinander entstehen.

Chance für persönliche Entwicklung

Eine Bühne für solche Erfahrungen können Ämter sein, die zunächst etwas aus der Zeit gefallen wirken: regionale Produkt- oder Festhoheiten. In Bayern gibt es sie in großer Zahl, von der Hopfen- bis zur Spargelkönigin. Doch auch in der Pfalz wird längst nicht nur der Wein von Hoheiten repräsentiert.

Ab diesem Sonntag gehört auch Danny Weitzel zu dieser besonderen Gemeinschaft. Beim Sommertagsumzug in Haßloch wird der 18-Jährige auf dem Jahnplatz zum Sommertagsprinzen gekrönt. Damit wird er Teil der sogenannten „Wochenendfamilie“, wie sich die regionalen Hoheiten selbst nennen. Er verlasse damit bewusst seine Komfortzone und wolle das Jahr auch nutzen, um sich persönlich weiterzuentwickeln, sagt der Auszubildende.

Mit der Krone kommen Termine, Begegnungen und Auftritte. Vor Publikum sprechen, neue Menschen ansprechen, sich immer wieder auf ungewohnte Situationen einstellen. Das verlangt Präsenz, Selbstvertrauen und die Fähigkeit, schnell zu reagieren.

Wie steil die Lernkurve sein kann, zeigt sich immer wieder. Wer etwa die Entwicklung von Anna Antonia Cölsch verfolgt hat von der Weinprinzessin der Verbandsgemeinde Deidesheim zur Pfälzischen Weinkönigin, konnte beobachten, wie aus anfänglicher Zurückhaltung Schritt für Schritt souveräne Selbstverständlichkeit wurde.

Natürlich ersetzt ein Hoheitsamt kein verpflichtendes Gesellschaftsjahr. Und es wird auch nicht die strukturellen Lücken schließen, die der Wegfall des Zivildienstes hinterlassen hat.

Wer aber ein solches Jahr erlebt, geht selten unverändert daraus hervor. Am Ende stehen häufig junge Menschen, die sicherer auftreten, offener auf andere zugehen und gelernt haben, Verantwortung zu übernehmen. Und davon profitiert – ganz ohne politische Pflicht – am Ende auch die Gesellschaft.