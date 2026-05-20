Die brilliante Inszenierung von „Ariadne auf Naxos“ der Musikhochschule Mannheim wird in Neustadt ungewöhnlich ausdauernd beklatscht – ein Talentschuppen der Extraklasse.

Die „Kurpfalzkonzerte“, die von der Mannheimer Hochschule in engem Schulterschluss mit der Kulturabteilung der Stadt Neustadt zu extrem günstigem Ticketpreis angeboten werden, haben sich quer durch die Genrepalette längst als Talentschuppen der Extraklasse etabliert. Und wer die Gelegenheit hatte, die rundweg gelungenen Produktionen des Instituts für Musiktheater, die direkt vor Ort einstudiert werden, in den letzten Jahren zu begleiten, wird feststellen, dass die Messlatte von Mal zu Mal höher rutscht.

Wer weiß schon, ob man’s bei Profis besser erlebt hätte?

Opern, die sich auch mit bühnenunerfahrenen Nachwuchskräften geschmeidig inszenieren lassen, gibt es zuhauf. „Ariadne auf Naxos“ von Richard Strauss zählt nicht dazu. Das Publikum im nahezu ausverkauften Saalbau feierte das Ensemble um den Regisseur Andreas Baesler und die musikalische Leiterin Cosima Sophie Osthoff am Dienstag zu Recht frenetisch und ungewöhnlich ausdauernd.

Dass unter dem Bühnenpersonal wenige gestandene Profis auf Augenhöhe mit den Eleven agierten, schmälert nicht den Respekt vor einem Opern-Erlebnis, das in nur einer Woche strammer Probenarbeit, teils mit Doppelbesetzungen für die zweite Aufführung am Folgetag, sowohl musikalisch als auch darstellerisch rundherum zu begeistern vermochte. Nein, es war nicht die Wiener Staatsoper, aber wer weiß schon, ob man’s da besser erlebt hätte?

Der Plot ist ungewöhnlich, turbulent, beherbergt im Spiel ein Spiel und braucht 16 Protagonisten mit teils hochanspruchsvollen Partien. Es geht um nichts weniger als die Dualität von Glück und Unglück, Trauer und Heiterkeit, Depression und Überschwang und darum, wie man beides versöhnen und damit das Leben in seiner Ambivalenz begreifen und akzeptieren kann. Die Existenzphilosophen lassen grüßen.

Der Wiener Dramatiker und Freud-Zeitgenosse Hugo von Hofmannsthal verwickelt dazu im ersten Bühnenakt, dem „Vorspiel“, die Verfechter der reinen Tragödie – Sujet ist die auf der Insel Naxos in Liebeskummer zerfließende Ariadne – in ein turbulentes Scharmützel mit einer profanen Gauklertruppe um die lebenslustige Zerbinetta. In die sich ausgerechnet der um sein tragisches Werk fürchtende Komponist (ganz großartig: Jessica Schneider) verliebt, was ihn - flankiert vom Musiklehrer (prächtig: Ljubomir Milanovic), in ständige Gewissensnöte versetzt.

Unterricht für eine Lebensmüde

Andreas Baesler inszeniert dieses Vorspiel ebenso temporeich wie fantasievoll, angereichert mit liebevollen Details und einem Personal, das sich ständig in Bewegung befindet, sich die gestischen Bälle sportlich zuspielt und die Bühne nach einer ausgeklügelten Choreographie ständig im Puls hält. Wo bloß zuerst hinschauen? Das ist eine hinreißende Regie-Arbeit, voller Esprit und vor allem auf Grundlage einer sehr spontan und ungekünstelt wirkenden Personenführung. Das Hinhören gelingt fokussiert und ist purer Genuss.

Der zweite Akt nun bringt die eigentliche Oper: Die Tragöden und Gaukler haben sich zusammengefunden. Und eigentlich liegt das Rezept ja auf der Hand. Die auf Selbstmord sinnende Ariadne liegt auf ihrer geräumigen Lagerstatt, umgeben von den Gefährtinnen – Baesler hat die drei Nymphen Najade (Maria Hadžimanov), Dryade (Vira Skybytska) und Echo (Antonia Feurstein) als Wiener Stub’nmadeln mit weißen Schürzen und Häubchen ausstaffiert. Ariadne bekommt nun von Zerbinetta und ihren in schillernde Outfits gekleideten männlichen Adepten Unterricht in purer Lebenslust. Letztendlich aber ist es das Auftauchen des ebenfalls liebesgeschädigten Gottes Bacchus, der sie rettet. Eine neue Liebe keimt und damit behalten Lust und Liebe am Ende doch die Oberhand.

Eine Extra-Eloge verdient die sprachliche Gestaltung

Grace Murphy sang eine glut- und seelenvolle Ariadne. Ihr leicht metallischer, hochdramatischer Sopran prunkte mit groß aufflammendem Stimmvolumen und differenzierter Gestaltung. Burkhard Fritz, auf Bühnen weltweit unterwegs, seit 2022 auch Gesangsprofessor in Mannheim, war für die extrem anspruchsvolle Rolle des Bacchus alternativlos. Er tat im Vorfeld seine erkältungsbedingte Indisposition kund. Davon war allerdings auf dem Podium nicht das Mindeste hörbar. Er bewältigte die Strauss’schen Höhenflüge nicht nur souverän und kraftvoll, sondern versah sie auch immer wieder mit hinreißendem tenoralen Glanz.

Ausgiebigen Szenenbeifall erntete erwartungsgemäß Zerbinetta mit ihrer Arie, in der Richard Strauss lustvoll die barocken Bravour-Eskapaden eines Georg Friedrich Händel auferstehen ließ. Und wer das Koloraturen-Konvolut derart blitzsauber, nonchalant, unangestrengt und zum Niederknien schön über die Rampe schickt wie Verena Hart, dem musste man einfach Rosen streuen.

Und natürlich hielt Cosima Sophie Osthoff am Pult alle Fäden in Stab und Händen. Und ihr knapp 50 Spielende umfassendes, vorzüglich vorbereitetes Orchester schien den unverwechselbaren Strauss’schen Ton, dieses permanente Spiel changierender Farbnuancen, subtiler harmonischer Rückungen, dynamischer Pointen und witziger Aperçus ganz wunderbar verinnerlicht zu haben. Es prunkte mit herrlichen Soloeinlagen, beispielsweise der Holzbläser und entfachte gerade in Richtung Finale grandiose sinfonische Feuerstürme. Allein das subtile Vorspiel zum Opern-Akt hätte man am liebsten noch einmal gehört. Die Koordination von Bühne und Graben klappte makellos, die dynamische Balance war stets ausgewogen, der musikalischen Qualität sowohl auf als auch unterhalb der Bühne konnte man sich ausnahmslos einfach hingeben.

Eine Extra-Eloge verdient die durchweg disziplinierte sprachliche Gestaltung der Gesangspartien. Dennoch war es überaus hilfreich, dass erstmals die Texte auf beiden Seiten der Bühne per Videoleinwand eingespielt wurden – schon allein aufgrund der wunderbaren Sprache Hugo von Hofmannsthals, dessen Libretto natürlich mehr literarisches Gewicht besitzt als die meisten Operntexte.

Last not least: Auch diesmal hat Ruth Groß, längst eine Art Ikone der Bühnengestaltung mit Weltruhm, wieder Kulisse und Kostüme in ihrer unverwechselbaren Handschrift entworfen – streng, mit wenigen markanten Accessoires, farbintensiv und funktional. Fazit: Diese brillante Inszenierung lässt einen jetzt schon nach dem nächsten Projekt gieren.