Einsamkeit, Wohngestaltung, Mobilität: Im Alter stehen viele Menschen vor neuen Problemen. Doch es gibt Ansprechpartner, die weiterhelfen.

Möglichst lange in der eigenen Wohnung zu bleiben – das wünschen sich die meisten Menschen. Doch im Alter tauchen bei vielen Schwierigkeiten auf. Wer keine Familienmitglieder, Freunde oder Nachbarn hat, an die er sich wenden kann oder will, braucht Ansprechpartner. Im Verbandsgemeinderat Maikammer wurden in der jüngsten Sitzung zwei Angebote aufgezeigt: das der Gemeindeschwester plus und das der Seniorenbeauftragten. Eine Gemeindeschwester plus gibt es in Rheinland-Pfalz fast überall, es ist ein Landesprogramm, das aber vor Ort umgesetzt wird. Die Verbandsgemeinde Maikammer hat sich dafür vor fünf Jahren mit der Stadt Neustadt zusammengeschlossen.

Gemeindeschwester plus übernimmt keine Pflege

Adressaten des Angebots sind ältere Menschen, die noch keinen Pflegegrad haben, sich aber Unterstützung für den Alltag wünschen. Die Fachkräfte beraten dabei nach vorheriger Abstimmung zu Hause und helfen dabei, Hilfe zu organisieren. Pflege gehört nicht zu ihren Aufgaben. Bei der Beratung gehe es schwerpunktmäßig um die Themen Gesundheit, Haushaltshilfe, Wohnen und die soziale Situation, erklärte Marleen Kunstätter im Verbandsgemeinderat. Sie arbeite eng mit dem Pflegestützpunkt zusammen und biete neben Hausbesuchen und telefonischer Beratung auch Veranstaltungen an. Kunstätter nannte als Beispiele Dampfnudel-Essen, Spaziergänge und Spielenachmittage. In Planung sei derzeit ein Rollator-Training. Sie habe ihr Angebot außerdem bei verschiedenen Gelegenheiten vorgestellt, so zum Beispiel am Tag der sozialen Dienste in Maikammer. Überlegt werde derzeit, Seniorinnen und Senioren zu ihrem 75. und ihrem 80. Geburtstag anzuschreiben und auf das Beratungsangebot hinzuweisen. Kunstätter ist mit sieben Stunden pro Woche in der Verbandsgemeinde Maikammer aktiv.

Seniorenbeauftragte berät bei vielen Fragen

Als Seniorenbeauftragte für die Verbandsgemeinde ist seit Juli des vergangenen Jahres Brigitte Bartels im Einsatz. Sie ist außerdem, ebenso wie Bernhard Blumenstiel, Mitglied im Seniorenbeirat des Landkreises Südliche Weinstraße. Auch Bartels berät Seniorinnen und Senioren bei vielen Fragen des Älterwerdens und vermittelt sie bei Bedarf an andere Stellen weiter. Die Fragen beträfen vorwiegend Pflege, Gesundheit, Mobilität, Wohnen und soziale Kontakte, berichtete sie im Rat. Wichtig sei es, ein Netzwerk aufzubauen. Sie arbeite eng mit der Gemeindeschwester plus, dem Pflegestützpunkt, der Sozialstation und mit den Digitalbotschaftern zusammen. Die Teilhabe älterer Menschen an digitalen Angeboten sei sehr wichtig, unterstrich Bartels. Ein Projekt sei der Aufbau eines Digitalcafés in der Steinmühle in Maikammer. Außerdem plane sie eine Info-Veranstaltung darüber, wie Tagespflege finanziert wird. Bartels arbeitet ehrenamtlich. Sie soll aber künftig eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 75 Euro pro Monat erhalten. Das hat der Rat beschlossen.

In Maikammer gibt es darüber hinaus eine ehrenamtliche örtliche Seniorenbeauftragte, das ist Elisabeth Buchenberger-Klodt. In Kirrweiler und St. Martin setzen sich mehrköpfige Teams für die Belange der Senioren ein.

Die Frage aus dem Verbandsgemeinderat, ob sich mit den Seniorenbeauftragten auf örtlicher Ebene und VG-Ebene sowie der Gemeindeschwester plus nicht Doppelstrukturen entwickelt hätten, verneinte Bartels. „Wir ergänzen uns und befruchten uns gegenseitig“, erklärte sie.

Kontakte

Gemeindeschwester plus, Marleen Kunstätter, Telefon 06321/855-1722.

Seniorenbeauftragte der VG, Brigitte Bartels, Telefon 017622583303 oder per Mail an seniorenbeauftragte@vg-maikammer.de