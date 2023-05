Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie lebte es sich in einer Stadt im Mittelalter? Nirgendwo in der Pfalz kann man diese Frage so gut beantworten wie in Neustadt mit seinem ungewöhnlich reichen Denkmalbestand. Der Neustadter Denkmalpfleger und promovierte Bauforscher Stefan Ulrich nimmt dies nun zum Anlass, eine neue Stadtführung genau zu diesem Thema anzubieten – und die Premiere ist für die Teilnehmer sogar kostenlos.

Die Führung, die den Titel „Neustadt im Mittelalter – eine bauhistorische Spurensuche“ trägt, sei quasi ein „Nebenprodukt“ seiner Forschung zum Fachwerkbau