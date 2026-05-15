Katharina Schuler steht vor einem tiefgreifendem Einschnitt in ihrem Berufsleben: Die Lehrerin aus Haßloch wird Landtagsabgeordnete, sie ist Nachrückerin für Dirk Herber.

Die vergangenen Tage waren aufregend für Katharina Schuler. Seitdem klar ist, dass der Landtagsabgeordnete Dirk Herber (CDU) aus Neustadt der neuen Landesregierung als Staatssekretär im Innenministerium angehören wird, steht auch fest: Schuler wechselt von der Schule in den Landtag. Die Stadt Mainz ist der 39-jährigen Haßlocherin nicht ganz unbekannt: Sie hat dort studiert – Deutsch und Geographie. Seit 2018 unterrichtet sie am Nordpfalzgymnasium in Kirchheimbolanden. B-Kandidatin für Dirk Herber ist die CDU-Politikerin seit 2016, dennoch kam der Wechsel für sie jetzt „sehr überraschend“. „Das hat mein Leben auf den Kopf gestellt“, sagt sie. Sie freue sich sehr auf die neue Aufgabe, der einzige Wermutstropfen sei der Abschied von der Schule. Die Schüler seien ihr ans Herz gewachsen, das Kollegium bilde ein tolles Team.

Am Montag wird sie nun zum letzten Mal als Lehrerin ans Nordpfalzgymnasium kommen. Am Morgen steht noch eine Kursarbeit mit dem Leistungskurs Erdkunde an, danach wird sie aufbrechen nach Mainz, wo sich an diesem Tag der neue Landtag konstituiert, und die Wahl Gordon Schnieders (CDU) zum Ministerpräsidenten ansteht. Als Nachrückerin für Dirk Herber werde sie „in große Fußstapfen“ treten, sagt Schuler, denn der Neustadter habe den Wahlkreis sehr engagiert vertreten.

Interesse für Landwirtschaft und Weinbau

Während Herber sich schwerpunktmäßig im Innenausschuss engagiert hat, interessiert Schuler sich als Lehrerin besonders für die Bildungspolitik und würde sich auch im Landtag sehr gerne in diesem Bereich einbringen. Ein besonderes Anliegen sei ihr, die Betreuung der Schüler und die Chancengleichheit zu verbessern. Doch Schuler könnte auch bei ganz anderen Themen Wissen und Erfahrung mitbringen. Zum Beispiel im Bereich Landwirtschaft/Weinbau/Klimawandel. Damit hat die Haßlocherin sich zum einen in ihrem Geographie-Studium beschäftigt, das sie auch mit einer Arbeit zum Klimawandel abgeschlossen hat. Zum anderen hat sie private Verbindungen zum Weinbau. „Mein Schwager ist Winzer, und als Studentin habe ich mehrfach im Weinbau gejobbt“, erzählt sie.

Interesse hat Schuler auch an der Sportpolitik. Als Schülerin hat sie Leistungssport betrieben, war Hammerwerferin, zuerst bei der TSG Haßloch, später in Mannheim. Damals sei sie fünfmal die Woche dorthin zum Training gefahren. „Da habe ich gelernt, mit Leistungsdruck und Stress umzugehen“, erzählt sie. Kurze Zeit sei sie später auch als Trainerin im Einsatz gewesen, doch dann gab sie den Sport auf. „Es war nicht zu vereinbaren mit meiner Arbeit an der Schule in Kirchheimbolanden“, sagt sie. Immerhin hatte sie jeden Tag eine Strecke von rund 60 Kilometern (einfach) zurückzulegen.

Nach Geißler-Besuch in CDU eingetreten

Zur CDU kam die Haßlocherin 2012. Damals sei Heiner Geißler, der in den 1960er-, 1970er- und 1980er-Jahren unter anderem Landesminister, Generalsekretär der CDU und Bundesminister war, zu Besuch im Haßlocher Kulturviereck gewesen. „Er hat mich so überzeugt, dass ich in die CDU eingetreten bin“, erzählt Schuler. Seither hatte sie verschiedene Ämter in der Partei inne, war JU-Vorsitzende, Mitglied im Vorstand des Haßlocher Gemeindeverbands und Mitglied im Gemeinderat. Im Kreistag ist sie noch heute aktiv. Aus der Haßlocher Lokalpolitik hat sie sich jedoch etwas zurückgezogen, weil sie sich stärker auf ihren Beruf konzentrieren wollte und sich dort auch weitere Karriereschritte vorstellen konnte. Beispielsweise als Mitglied der Schulleitung. „Dafür habe ich auch verschiedene Fortbildungen angefangen, die ich jetzt aber leider nicht beenden kann“, sagt Schuler.

Noch einmal zurück in „ihre“ Schule wird sie jedoch kommen, um sich in aller Form zu verabschieden. Das sei in der Kürze der Zeit jetzt vor dem Wechsel nach Mainz nicht mehr möglich gewesen.