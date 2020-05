Wie die Neustadter Weindörfer wieder einmal voneinander können

„Haardt hat es vorgemacht!“ Dieses Lob werden die Haardter gern hören. Vorgemacht haben sie, wie eine Alternative zu einem Dorffest aussehen kann, wenn dieses wegen Corona ausfallen muss.

Erinnern wir uns: Ein „Weinfest-Gefühl im Wohnzimmer“ wollte die Ortsverwaltung verbreiten, weil das Weinfest auf der Straße zu Christi Himmelfahrt nicht gefeiert werden konnte. Die Bürger (und gern auch Gäste) konnten sich dazu eine Box mit allerlei leckeren Dingen zusammenstellen lassen.

Das gute Stück gab es während der eigentlichen Festtage am Süßwarenstand von Michael Reichling im Mandelring, innerhalb Neustadts einschließlich Weindörfern wurde es auch ausgeliefert. Ein kleiner Trost für den corona-gebeutelten Schausteller und die Weinfest-Fans gleichermaßen.

Hambach überlegt

Das Beste-Praxis-Beispiel wurde andernorts durchaus registriert. In Hambach zum Beispiel soll über Ähnliches mit Blick auf die Jakobuskerwe nachgedacht werden, die Ende Juli natürlich nicht steigen kann.

Auch im Ortsbeirat Lachen-Speyerdorf hieß es am Dienstagabend gänzlich ohne Neidgedanken: „Haardt hat es vorgemacht!“ Deshalb warb Ortsbeiratsmitglied Fabienne Frisch dafür, sich Gedanken über einen Ersatz für die Lachener Bauern- und Winzerkerwe im August zu machen. Vielleicht sogar eine Art Blaupause, falls die bereits im April ausgefallene Speyerdorfer Froschkerwe auch 2021 nicht gefeiert werden kann. Sicher sein kann man da ja nicht.

Gleich drei Hoheiten

Doch was auch immer kommen mag: In Lachen-Speyerdorf kümmert sich nun eine Arbeitsgruppe aus vier Frauen um ein „Kerweersatz-Konzept“. Alle gehören dem Ortsbeirat an. Dass sich die Mädels die richtigen Gedanken machen werden, dafür spricht schon vorab eine Tatsache: Drei von ihnen waren örtliche Weinprinzessinnen, eine sogar Pfälzische Weinkönigin. Da sollte der Erfolg programmiert sein.