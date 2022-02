Neulich beim Einkaufen: „Hallo Frau Pfarrer, das mit dem Corona, da sieht man mal, dass die ganzen Geschichten von ihrem Gott nur nette Geschichtchen sind, sonst nix. Von wegen alles wird gut. Daran kann ich nicht glauben. Denn nix ist gut!“

Weg ist der Mann – noch bevor ich da vor der Käsetheke nachfragen kann: Mein Gott? Ihrer nicht? Was wird denn in den „netten Geschichtchen“ versprochen? Aber dazu kommt es ja gar nicht mehr.

Schon in biblischen Zeiten gab es Menschen, denen es schwerfiel zu glauben. „Ich glaube nur, was ich sehe“, sagt der Jünger Thomas. Alle Apostel sind zusammen, als der auferstandene Jesus kommt, doch ausgerechnet Thomas fehlt, er, der sich mit dem Glauben so schwertut.

Dieser „Ich-glaube-nur-was-ich-sehe-Thomas“ bekommt eine ganz eigene Chance, sich zu überzeugen, dass Jesus auferstanden ist. Er sieht die Wunden von Jesus, er fasst ihn an. Und er bekennt: „Mein Herr und mein Gott!“

Jetzt spürt er, was sie spüren

Ist Thomas zum Glauben gekommen durch die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus? Hat ihn das überzeugt, ihm die Augen geöffnet, ihn zum Glauben gebracht? Ich denke nicht, dass dem Glauben mit Beweisen zu helfen ist.

Was Thomas erlebt hat, ist mehr als eine außergewöhnliche Begegnung. Er ist selbst auferstanden, sein Glaube wurde befreit aus allen Zweifeln und Vorbehalten. Und dies geschah schon, als die anderen Jünger ihm berichteten: „Jesus war hier bei uns!“ Thomas kann glauben, weil die Begeisterung der anderen ihn erfasst. Jetzt sieht er, was sie sehen. Jetzt spürt er, was sie spüren.

Der Glaube der anderen Jünger war „ansteckend“ und zwar im rein positiven Sinn. Er war keine Gefährdung für die Gesundheit, sondern ein Lebenselixier, ein Mittel zum Heil.

Was hätte ich nun dem „Thomas“ an der Käsetheke sagen sollen? Kann ich Dich bitte mal „anstecken“ mit meinem Glauben? Gemeinsam schaffen wir das – Corona, das Leben, alles? Vielleicht lieber das, was mir Mut macht?

„Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen.“ (Matthäus 18,20) Das verspricht Jesus nämlich denen, die zu ihm gehören.

Die Autorin

Pfarrerin Judith Geib, Edenkoben, Seniorin im Dekanat Neustadt