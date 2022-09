Schulter- und Gesichtsverletzungen zog sich am Samstag gegen 9.20 Uhr ein 83 Jahre alter Trike-Fahrer zu, der auf der L 516 zwischen Maikammer und Edenkoben an einem Kreisel auf den linken Bordstein kam und nach rechts von seinem Fahrzeug geschleudert wurde. Ein Trike ist ein motorisiertes Dreirad. An dem Fahrzeug entstand laut Polizei ein Sachschaden von über 300 Euro.