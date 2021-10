Oktober ist der Monat der Ernte. Die Felder, Bäume und Reben geben ihre Früchte her. Die Bäume verlieren ihre Blätter. Die Natur lässt los. Es wird Platz geschaffen für Neues im nächsten Jahr. Eine ähnliche Erfahrung wurde mir geschenkt in diesem September. Mit elf Personen erlebte ich ein Besinnungswochenende. Wir hatten das Thema: loslassen und entrümpeln.

Das klingt erst einmal bedrohlich und nach Wehmut. Aber wir haben das ganz bewusst in die Pandemie gestellt. In dieser Zeit ist vieles nicht möglich gewesen. Dafür wurden neue Formen entdeckt für Begegnungen, Gottesdienste, bereichernde Quellen, und manche verschüttete Freundschaft hat wieder einen Raum gefunden durch Kontakt per Telefon oder Mail. Davon haben wir uns erzählt.

Und weil wir nicht wie üblich in geschlossenen Räumen tagen wollten, mussten wir im Gelände und Garten unseres g Tagungshauses neue Plätze suchen. So wurde ein Tanz „Mykonos“, der in Gebärden zum Loslassen und Wegwerfen einlädt, zu einer ganz neuen Erfahrung, weil wir ihn um einen Gully herum getanzt haben. Dieser Ort wurde in diesen Tagen ein Ort zum Loslassen. Dabei konnten wir viel lachen. Unser Ergebnis: Wir wollen gar nicht, dass alles wieder so ist wie vor der Pandemie. Sondern wir dürfen Schritte in neue Freiheit und neue Entdeckungen wagen.

Wie in der Natur gibt es eine neue freie Fläche für neues Wachstum, wenn Altes abgeräumt ist. Das wurde mir auch sehr praktisch geschenkt, als ich wieder einmal erleben musste, dass Firmen nicht fähig waren, mein kleines Elektroauto zu reparieren und nur kostspielige Versuche machten. Entscheidung: loslassen, abmelden, hergeben. Jetzt bin ich bereit für Neues. Und dann bekam ich auch noch einen schönen Text dazu geschenkt von Gisela Baltes:

FREI WERDEN

Freigeben, was ich umklammere.

Lösen, was mich bindet.

Abwerfen, was mich belastet.

Überschreiten, was mich beschränkt.

Verabschieden, was vergangen ist.

Leicht werden, frei werden.

Der Autor

Benno Riether, Kooperator in der Pfarrei Theresia von Ávila, Neustadt