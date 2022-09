Die Geschichten um Manni, Diego und die Nervensäge Sid spielen in der letzten Eiszeit, also vor rund 20.000 Jahren. Der Film Ice Age, also zu Deutsch Eiszeit, aus dem Jahr 2002 begeisterte ein Millionenpublikum, was die Blue Sky Studios dazu bewog, Fortsetzungen des Computeranimationsfilms in die Kinos zu bringen. Bei aller Komik der liebevoll animierten Figuren – besonders beliebt: Scrat, das Rattenhörnchen – transportierten die Filme eine ernste Botschaft: Der Wandel des Klimas. Spätestens im zweiten Film der sechsteiligen Serie wird thematisiert, wie sehr Lebensräume durch veränderte Klimabedingungen gefährdet sind. Die Handlung von „Jetzt taut“s“ aus 2006 basiert auf der Migrationsbewegungen wegen buchstäblichen Wegbrechens der Lebensgrundlage. Auch Scrat - Kenner wissen es: Er ist immer in der ersten und letzten Szene jedes Films der Star - kämpft auf seiner ewigen Jagd nach der Eichel mit den veränderten Bedingungen. Die gute Botschaft: Sid und Scrat haben dem Klimawandel zum Trotz überlebt und wohnen zurzeit in Esthal in der Gartenstraße. Dort haben sie sich mit den sommerlichen Temperaturen arrangiert. Scrat brachte gar seine von ihm heiß begehrte und gejagte Eichel zum Blühen. Die beiden Ice-Age-Figuren führen nun ein Leben als Blumentopfhalter, quasi als Symbol für den Wandel: Vom Eis zum blühenden Garten.