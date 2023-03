Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wohl die wenigsten von uns dürfen sich damit rühmen, Post von einem ehemaligen Fußball-Weltmeister beziehungsweise von einem der bedeutendsten deutschen Spieler erhalten zu haben. Wohlgemerkt Post, die von einem Briefträger zugestellt wird. In unserem Fall geht es nicht um sogenannte Posts, die Hinz und Kunz sowie wichtige und weniger wichtige Berühmtheiten heutzutage in den sozialen Netzwerken hinterlassen.

„Ihnen, lieber Karl Adam, in sportlicher Verbundenheit, herzlichst, Ihr Fritz Walter.“ Diese Worte durfte der 1936 in Geinsheim geborene Karl Adam 1991 lesen. Am 15. November 1990