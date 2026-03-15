Verstoßen von seinem Besitzer fand Schäferhundwelpe Schorsch bei der Pfälzerin Susann Müller ein liebevolles Zuhause. Doch seine Vergangenheit wirkt nach.

Die Haßlocherin Susann Müller hat ein Herz für die schwierigen Fälle. Zwischen sieben und neun Hunde leben im Schnitt bei der Hundetrainerin. Einige sind fester Bestandteil der Familie, andere bleiben nur vorübergehend. Zum Beispiel dann, wenn sie vom Ordnungsamt aus schwierigen Verhältnissen beschlagnahmt wurden und eine Kurzzeitpflege brauchen.

Seit rund einem Monat gehört ein weiteres Mitglied zur „Hundebande“ – so nennt Müller nicht nur ihr Rudel, sondern auch ihr Unternehmen für Hundetraining und Hundetagesbetreuung. Der kleine Schorsch ist in die Familie gekommen. Gerade einmal 1,9 Kilogramm brachte der Schäferhundwelpe auf die Waage, als eine Neustadter Tierarztpraxis ihn in Müllers Obhut gab. Die gelernte Bankkauffrau erklärte sich bereit, die Kurzzeitpflege zu übernehmen. „Er war viel zu klein und stark entwicklungsverzögert. Eigentlich hätte er in dem Alter sieben bis acht Kilogramm wiegen sollen“, sagt die 41-Jährige. Die Arzthelferinnen der Praxis kennen Müller und wissen, dass die Haßlocherin auch vor besonders herausfordernden Fällen nicht zurückschreckt. Als der Besitzer den Hund abgab, weil er ihn „loswerden“ wollte, wandte sich die Praxis an sie. Müller musste nicht lange überlegen.

Angeborene Fehlbildung erschwert Fütterung

„Schorsch hat in seinem kurzen Leben schon so oft bewiesen, dass er leben will. Er ist der einzige aus seinem Wurf, der überlebt hat. Seine fünf Geschwister haben es leider nicht geschafft“, erzählt sie. Diese Chance auf ein Leben wollte sie ihm geben. Wie zeitintensiv die Pflege werden würde, konnte sie damals allerdings noch nicht ahnen. Bei einer Untersuchung stellte sich heraus, dass der kleine Schäferhund an einer angeborenen Fehlbildung im Schlund leidet. Dadurch kann er nicht normal fressen. Er muss in aufrechter Position und mit spezieller Fütterung versorgt werden. Für Müller bedeutet das: Das Futter wird püriert, und bei jeder Mahlzeit muss sie das Köpfchen des Welpen halten und ihm den Napf so hinhalten, dass nichts in Luftröhre oder Lunge gelangt. Dort könnte es gefährliche Infektionen auslösen.

Als der Welpe zur »Hundebande« kam, war er stark in seiner Entwicklung verzögert. Foto: Susann Müller/oho

„Am Anfang musste ich ihn alle vier Stunden füttern, auch nachts“, sagt die Hundetrainerin. Wie ein Kängurubaby habe sie ihn in einem Beutel an ihrer Brust getragen. „Er war so schwach. Ich hatte immer Angst, wenn er einschläft, bleibt sein Herz stehen.“ Die intensive Pflege hat Wirkung gezeigt. Nach rund einem Monat unter Müllers Obhut wiegt der kleine Schäferhund inzwischen acht Kilogramm, ein normales Gewicht für sein Alter.

Schreiner bietet Lösung an

Doch nicht nur die Ernährung war ein Problem. Dem vernachlässigten Tier fehlte auch die komplette Sozialisierung. „Am Anfang hat er nur in unsere Hände reingehackt“, erzählt Müller. „Er musste erst lernen, dass das nicht geht. Das hat er im Rudel nie beigebracht bekommen.“ Inzwischen klappt auch das Zusammenleben mit den anderen Hunden. Sie gehören zur Tagesbetreuung, die Müller für Hunde berufstätiger Besitzer anbietet. Bei den täglichen Spaziergängen ist Schorsch nun mit dabei. Die fünf bis sechs Kilometer kann er zwar noch nicht laufen, im Bollerwagen fährt er aber mit.

Zur Fütterung muss Susann Müller sein Köpfchen halten. Foto: Susann Müller/oho

Auch für das Füttern hat sich mittlerweile eine Lösung gefunden. Nach einem Spendenaufruf in den sozialen Medien meldete sich ein Schreiner und bot an, eine spezielle Holzvorrichtung zu bauen. Sie soll Schorschs Kopf stützen und ihm ermöglichen, selbstständig zu fressen. „Ich sähe danach dann auch nicht mehr so aus, als sei ich gerade selbst gefüttert worden“, sagt Müller und lacht.

Doch trotz der Unterstützung bleiben Kosten. Allein das Holz für die Konstruktion ist teuer. Dazu kommen die wöchentliche Physiotherapie für seine Hüfte, die Ausstattung und natürlich das Futter – vor allem, wenn der Schäferhund einmal ausgewachsen ist und rund 40 Kilogramm wiegt. Das Training übernimmt Müller selbst, die Impfungen die Neustadter Tierarztpraxis.

Trotzdem bleibt ein großer finanzieller Aufwand. Deshalb hat sie in den sozialen Medien einen Spendenaufruf gestartet und bietet auch Patenschaften für den Welpen an. „Er hat von Anfang an bewiesen, dass er leben will, und wird von Woche zu Woche stärker“, sagt Müller hörbar bewegt. „Deswegen hat er diese Chance verdient.“

Spendenkonto

Spenden können per Paypal an mmarkus3@gmx.de oder per Überweisung an Susann Müller (VR-Bank), IBAN: DE52 5479 0000 0001 4862 68, Verwendungszweck: Spende Schorsch, gerichtet werden.