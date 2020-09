Die Enggasse in Neustadt wird vor dem Anwesen mit der Hausnummer 102 von Montag, 7. September, 8 Uhr, bis zum darauffolgenden Mittwoch, 18 Uhr, gesperrt. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Dort werden Gas- und Wasser-Netzanschlussleitungen erneuert. Die Durchfahrt von Lastwagen, Bussen und Autos ist nicht möglich. Die Zufahrt bis zur Baustelle ist zwar möglich, es besteht jedoch keine Wendemöglichkeit. Für Radfahrer und Fußgänger gibt es keine Einschränkungen. Am Montag, 14. September, geht es dann an die Leitungen vor dem Anwesen mit der Hausnummer 7 bis 11 in der Mittelgasse in Hambach. Auch dort müssen Verkehrsteilnehmer eine Umleitung in Kauf nehmen. Die Zufahrt für Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte ist in beiden Fällen über die gesamte Bauzeit möglich.