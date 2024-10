Die K35 wird ab Montag , 21. Oktober, zwischen Geinsheim und der Kreuzung K35/K6 wegen Sanierungsarbeiten voll gesperrt. Die Arbeiten beginnen laut Stadt an der Einmündung der K6 von Gommersheim nach Altdorf und enden am Kurvenende der Böbinger Straße am Ortseingang von Geinsheim. Die Sanierungsstrecke ist rund einen Kilometer lang. Gearbeitet wird in zwei Abschnitten. Die Bauzeit dauert – je nach Witterung – rund drei Wochen. Die Verkehrsteilnehmer werden über die L530 (Richtung Gommersheim), dann über die K6 (Richtung Altdorf) und anschließend über die L540 (Richtung Norden) und über die K22 nach Geinsheim umgeleitet.