Wegen einer Vollsperrung vor dem Anwesen mit der Hausnummer 2 im Heidweg in Mußbach gibt es von Montag, 20., bis Mittwoch, 22. Juli, Einschränkungen im Busverkehr. Die Linie 514 kann in dieser Zeit die Haltestelle „Sportheim“ nicht anfahren. Die Straßensperrung ist notwendig, weil in dem betreffenden Bereich für den Aufbau eines Hauses ein Kran eingesetzt wird.