Die Haardter Straße in Höhe des Rosengartens – zwischen Villenstraße und Kreuzung B38 – muss am heutigen Mittwoch, 23. Oktober, von 17 bis 21 Uhr erneut voll gesperrt werden. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, ist der Grund diesmal der Abbaus eines Schwertransporters, der bereits am 10. Oktober für eine Sperrung gesorgt hatte. Der Verkehr in Richtung Haardt kann den Angaben zufolge über die Gimmeldinger Straße und Villenstraße fahren und ist nicht eingeschränkt. Der abfließende Verkehr von der Haardt kommend muss jedoch über die Villenstraße abgeleitet werden. Die Buslinie 512 in Richtung Neustadt-Hauptbahnhof kann die Haltestellen Haardt Schloss, Winzer und Wohnstift nicht anfahren und wird daher über die Probstgasse umgeleitet.