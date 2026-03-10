Wegen der Vollsperrung des Louis-Escande-Kreisels werden die Buslinie 510 und die Eilkurse der Linie 507, die nicht über Lachen-Speyerdorf nach Gommersheim fahren, umgeleitet. Nach Angaben der Stadt Neustadt fahren die Busse von Freitag, 13. März, bis voraussichtlich Donnerstag, 30. April ab Neustadt Hauptbahnhof zunächst regulär bis zur Haltestelle Weinstraßenzentrum. Von dort geht es über Adolf-Kolping-Straße und Speyerdorfer Straße nach Lachen-Speyerdorf. Die Fahrzeuge wenden am Kreisverkehr am Ortsausgang Lachen in Richtung Duttweiler; die Eilkurse der Linie 507 fahren weiter nach Duttweiler. Für die Linie 510 entfallen in Lachen-Speyerdorf die Haltestellen Schloss und Pfälzer Hof. Ersatzhaltestellen sind Lachen, Bonhoefferstraße sowie Goethestraße/Ecke Theodor-Heuss-Straße (in Höhe der Metzgerei). Ab der Haltestelle Lachen, Linde fährt die Linie 510 wieder die reguläre Strecke nach Haßloch. Der Rückweg nach Neustadt erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.