Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Einstieg in die neue Volleyball-Saison ist verschoben worden. Eigentlich hätten die Spiele in den rheinland-pfälzischen Volleyball-Ligen am kommenden Wochenende starten sollen. Wann es genau losgeht, steht immer noch in den Sternen. Alles hängt von weiteren Entscheidungen des Landes, von weiteren Corona-Verordnungen ab.

Der Volleyball-Verband Pfalz (VVP) schreibt auf seiner Homepage: „Der Vorstand des Volleyball-Verbandes Rheinland-Pfalz hat auf einer Videokonferenz beschlossen, den Saisonstart bis nach den Herbstferien