Bundesweit wird am Volkstrauertag, am Sonntag, 15. November, zum stillen Gedenken der Opfer von Krieg, Terror und Gewalt aufgerufen. In Neustadt wird Oberbürgermeister Marc Weigel stellvertretend für die Bürger einen Kranz auf dem Hauptfriedhof niederlegen. Coronabedingt wird es dieses Mal keine Gedenkfeierlichkeiten geben. Weigel sagt, das der Volkstrauertag die Gelegenheit biete, „darüber nachzudenken, was wir in unserer Gegenwart für Menschlichkeit, Gerechtigkeit und Frieden in unserer Gesellschaft und in der Welt tun können“.