Dieses Jahr werden wieder öffentliche Gedenkfeiern zum Volkstrauertag auf dem Neustadter Hauptfriedhof und in den Ortsteilen veranstaltet. Bundesweit wird am kommenden Sonntag der Opfer von Krieg, Terror und Gewalt gedacht.

Beigeordneter Bernhard Adams wird laut Stadt einen Kranz auf dem Hauptfriedhof niederlegen. Beginn der Feierstunde ist um 10 Uhr, Landauer Straße 96. Unter anderem Dekan Rummel wird eine Rede halten.

Feiern in den Weindörfern

Auch in den Ortsteilen werden Gedenkfeiern ausgerichtet. So wird in Diedesfeld um 11 Uhr ein Kranz an der Friedhofshalle niedergelegt. In Duttweiler findet die Feier um 11 Uhr auf dem Friedhof statt, in Geinsheim nach dem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Peter und Paul, der um 9.30 Uhr beginnt. In Haardt wird nach dem Gottesdienst (Beginn: 10.30 Uhr) in der protestantischen Kirche ein Kranz niedergelegt. In Lachen-Speyerdorf werden die Opfer um 16 Uhr an der Friedhofshalle gewürdigt, anschließend Kranzniederlegung am Ehrenmal. Ein Kranz wird auch an der protestantischen Johannes-Kirche in Mußbach niedergelegt, nach einem ökumenischen Gottesdienst, der um 10 Uhr beginnt.

In den Ortsteilen Gimmeldingen und Hambach sind keine Gedenkfeiern geplant. Die Feier in Königsbach findet bereits am Samstag, 13. November, 18 Uhr, im Anschluss an den Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Johannes statt.