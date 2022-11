Am Volkstrauertag, Sonntag, 13. November, sind verschiedene Feierlichkeiten in Neustadt. Auf dem Hauptfriedhof ist um 11 Uhr eine Gedenkfeier am Ehrenfriedhof. Danach bietet Oberbürgermeister Marc Weigel eine Friedhofsführung an. In Diedesfeld wird ebenfalls um 11 Uhr in der Friedhofshalle ein Kranz niedergelegt. Währenddessen ist in Duttweiler um die gleiche Zeit eine Gedenkfeier auf dem Friedhof. In Geinsheim beginnt diese um 15 Uhr. In Gimmeldingen lädt die protestantische Kirche um 10 Uhr zum Gedenkgottesdienst ein. In Haardt starten die Feierlichkeiten um 10.30 Uhr in der protestantischen Kirche, es folgt eine Kranzniederlegung. Die MGV Chorvereinigung Haardt gestaltet den Gottesdienst mit. In Lachen-Speyerdorf geht es um 16 Uhr in der Friedhofshalle los, die Kranzniederlegung ist anschließend am Ehrenmal. Mußbach bietet in der evangelischen Kirche einen ökumenischen Gottesdienst (10 Uhr) an. Danach gibt es eine Kranzniederlegung an der protestantischen Johanneskirche. Hambach bietet keine Gedenkfeier an. In Königsbach ist diese bereits im Anschluss an den Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Johannes am Samstag, 12. November, um 18 Uhr.