Die Volkshochschule (VHS) Neustadt stellt im kommenden Semester das Thema „Geschlechter und mehr“ in den Mittelpunkt. Zum Semesterauftakt am Freitag, 28. Januar, 18 Uhr, wird der Vortrag „Was ist Geschlecht und woran erkennt man es?“ angeboten.

„Menschen sind Männer oder Frauen, trans- oder intergeschlechtliche Personen, und manchmal sind sie sich auch nicht ganz so sicher. Und selbst wenn sie sich sicher sind: Was heißt es, Mann oder Frau zu sein, und welche Bedeutung hat das an unterschiedlichen Orten?“ Diese Frage stellt die VHS, die im neuen Semester einige Geschlechterfragen diskutiert. Beim Vortrag „Geschlecht, Gleichheit und Moral – kann es eine Ethik für alle geben?“ am Freitag, 11. Februar, 19 Uhr, geht es zum Beispiel um die Frage, inwiefern unser Geschlecht und die Unterschiedlichkeit der Geschlechter unser Denken und Handeln beeinflusst oder wie sehr das Geschlecht unsere Werte und Fähigkeiten prägt.

Was ist Männlichkeit?

Während Generationen von Frauen ihre gesellschaftliche Rolle diskutiert haben, so heißt es in der VHS-Mitteilung, wird die Auseinandersetzung um die Frage nach einem guten männlichen Leben nur selten geführt. Am Freitag, 25. Februar, 19 Uhr, wird deshalb die Frage „Was ist Männlichkeit?“ diskutiert.

Die Veranstaltungen werden sowohl in Präsenz in der Hindenburgstraße 14 als auch online angeboten. Anmeldungen sind erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos.

Info

Weitere Informationen und Anmeldung unter 06321 855-1564 oder unter www.vhs-nw.de.