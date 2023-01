Mit einem aktuellen Thema startet die Volkshochschule in das neue Semester: In ihrem Vortrag am Freitag, 27. Januar, um 18 Uhr beschreibt die SPIEGEL-Autorin und Gewinnerin des NDR-Sachbuchpreises, Susanne Götze-Riccieri, wie wenig Deutschland auf den Klimawandel vorbereitet ist. Was passiert, wenn Bäche zu reißenden Strömen werden, Städte in immer heißeren Sommern unbewohnbar werden oder sich das Meer die Küste zurückerobert? Die Autorin zeigt aber auch, welche Chancen auf eine grüne Verbesserung die Klimakrise bietet. Im Anschluss an den Vortrag besteht die Gelegenheit, bei einem Umtrunk ins Gespräch zu kommen. Der Vortrag findet im Gebäude der Volkshochschule in der Hindenburgstraße 14, Raum 103, oder online statt. Die Veranstaltung ist kostenlos, um Anmeldung wird gebeten unter vhs-nw.de, per E-Mail an volkshochschule@neustadt.eu oder telefonisch unter 06321 855-1564.