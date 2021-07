Die Neustadter Volkshochschule (VHS) hat die Kurse des Herbstsemesters bereits auf ihrer Internetseite www.vhs-nw.de hinterlegt. Wer sich für die neuen Angebote interessiert, kann auf der Homepage stöbern und sich bereits jetzt anmelden. Anmeldungen sind unter Telefon 06321/855-1564 möglich. Wer möchte, kann für Anmeldungen auch direkt in die VHS kommen: Diese ist in den Sommerferien wie folgt geöffnet: Montag, Dienstag und Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr sowie Mittwoch und Freitag von 8 bis 12 Uhr. Für alle, die nicht so viel im Internet unterwegs sind, wird das neue VHS-Programmheft auch noch in gedruckter Form erscheinen. Ab 4. August wird es in der VHS sowie im Rathaus, in der Stadtbücherei und in vielen Geschäften ausliegen. In dem 250 Seiten starken Heft finden sich Hinweise zu allen Kursen und Angeboten. Die VHS hat in diesem Jahr Grund zum Feiern: Sie wird 75 Jahre alt. Die Festveranstaltung ist für Freitag, 3. September, 17.30 Uhr, geplant. Interessierte Bürger können sich auch dafür schon jetzt anmelden.