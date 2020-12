Auf der Homepage der Volkshochschule Neustadt sind ab Freitag, 4. Dezember, die neuen Kurse für das Frühjahrssemester 2021 freigeschaltet. Der VHS zufolge startet das Semester an sich am 1. Februar. Für Freitag, 29. Januar, ist eine Auftaktveranstaltung in Kooperation mit der Gedenkstätte für NS-Opfer in Neustadt geplant. Das Thema lautet „1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland und 700 Jahre Jüdisches Leben in Neustadt“. Die Veranstaltung soll in Präsenzform und online stattfinden.