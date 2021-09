Mit einem digitalen Treffen über die Plattform „Zoom“ hat die Neustadter Volkshochschule (VHS) am Freitagabend ihren 75. Geburtstag gefeiert. Dabei wurden auch die Preise für den Fotowettbewerb vergeben.

Aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen wurde auf den eigentlich geplanten Jubiläumsfestakt verzichtet. Stattdessen trafen sich Verwaltungsmitarbeiter, Teilnehmer von VHS-Kursen sowie Dozenten und Interessierte via „Zoom“ zu einer Online-Runde. Damit es trotz der Einschränkungen etwas feierlich wurde, sorgte die Blue Note Big Band für Musik. Das Treffen wurde zu einer kleinen Zeitreise durch die 75-jährige VHS-Geschichte. Der Fotowettbewerb zum runden Geburtstag passte perfekt. Denn die eingereichten Fotos vermittelten ebenfalls einen guten Eindruck von der VHS-Arbeit in den all den Jahren. Auf diese Aspekte gingen auch Rolf Müller, Fachbereichsleiter Bildung, Kultur und Sport, sowie VHS-Leiterin Ilirjana Haas in ihren Jubiläumsreden ein.

Die Volkshochschule bietet pro Jahr über 400 Kurse an. Dabei werden im Schnitt 5500 Teilnehmer gezählt. Das neue Kursangebot hat gerade begonnen. Wer dazu nähere Infos möchte, findet sie unter www.vhs.neustadt.eu. Die Verwaltung sowie das Sekretariat befinden sich in der Hindenburgstraße 9a.

Die Gewinner

Die Sieger beim Fotowettbewerb „Immer anders, immer Du: 75 Jahre vhs Neustadt“ heißen: Florian Barth, Laura Palmowski, Alexander Murr, Peter Koeleman und Christina Edelmann. Der Publikumspreis (Facebook) geht an Steffi Grieger.