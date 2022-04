In Teilen der Neustadter Weindörfer Duttweiler und Lachen-Speyerdorf sowie in Altdorf im Kreis Südliche Weinstraße kam es am Donnerstagabend ab kurz nach 18 Uhr zu einem Stromausfall. Wie die Pfalzwerke mitteilen, hatte eine Vogelnest einen Kurzschluss verursacht und so zur Störung im 20-Kilovolt-Netz geführt. Die Pfalzwerke hätten die Störung zwar umgehend beheben können, allerdings seien die betroffenen Haushalte zwischen 24 und 45 Minuten lang ohne Strom gewesen. Laut Ortsvorsteher Claus Schick passierte der Zwischenfall auf einem Strommast in Lachen-Speyerdorf im Bereich Rittersbüschel. Ein Storch habe begonnen, dort ein Nest zu bauen. Durch den starken Wind und den vielen Regen am Donnerstag habe sich das Nest überschlagen und habe so den Kurzschluss verursacht. Auch die Feuerwehr war vor Ort im Einsatz. „Wichtig ist: Der Storch hat überlebt“, sagt Schick. Um einen erneuten Schaden für Stromleitung und Tier zu verhindern, hat laut Schick ein Pfalzwerke-Mitarbeiter am Freitagmorgen ein Windspiel abgebracht, um den Vogel zu vergrämen. Schick: „Wir versuchen, dass der Storch aber in Lachen-Speyerdorf bleibt und anderer Stelle im Ort glücklich wird.“