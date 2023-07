150 bis 200 Haushalte waren am Montagabend von einem Stromausfall in Diedesfeld betroffen. Nach Angaben der Stadtwerke Neustadt war ein Vogel in eine Freileitung geflogen. An den Freileitungen hingen Masttransformatoren, die nur bedingt geschützt werden könnten. Ausgefallen war der Strom ab 21.41 Uhr, nach dem Einsatz des Stadtwerke-Notfallteams seien die Haushalte nach etwa anderthalb Stunden wieder versorgt gewesen.