In der Nacht von Montag, 11. Mai, auf Dienstag, 12. Mai, erhalten zahlreiche TV- und Hörfunkprogramme im Vodafone-Kabelnetz neue Frequenzen. Ziel ist es laut Mitteilung des Unternehmens, langfristig mehr Spielraum für kabelbasierte Internetangebote zu schaffen. Das Programmangebot wird angepasst in den Kabelnetzen von Neustadt, Bad Dürkheim, Deidesheim, Ruppertsberg, Wachenheim, Grünstadt, Mertesheim, Obersülzen, Obrigheim, Gommersheim, Breitenstein, Erfenstein, Lambrecht, Frankeneck, Neidenfels, Lindenberg, Edenkoben, Altdorf, Venningen, Maikammer, St. Martin, Kirrweiler.

Nach der Umstellung sei ein Sendersuchlauf notwendig, teilt Vodafone weiter mit. Moderne Empfangsgeräte erkennen die Änderungen in der Regel automatisch. Der Netzbetreiber empfiehlt, Empfangsgeräte und Kabel-Router zum Umstellungszeitpunkt nicht vom Strom zu trennen und am Dienstagmorgen zu prüfen, ob alle Sender verfügbar sind. Bei einigen Geräten, vor allem bei direkt ans Kabelnetz angeschlossenen Fernsehern, könne ein manueller Suchlauf erforderlich sein. Je nach Modell müssten zudem Favoritenlisten angepasst und Aufnahmen neu programmiert werden.