Drei der faszinierendsten Frauen des 20. Jahrhunderts bringt Angela Steidele im Roman „Ins Dunkel“ zusammen: Greta Garbo, Marlene Dietrich und Erika Mann.

Dass die beiden Diven heute LGBTQ-Ikonen sind und Mann – wie Steidele – offen ihre Homosexualität auslebte, spielt auch eine Rolle. Doch eigentlich ist „Ins Dunkel“ noch viel mehr ein Buch über den Film als Kunstform. Am Dienstag kommt die Autorin aus Köln damit nach Neustadt.

Erste Begegnung in einem Berliner Nachtclub

Ihre Wege kreuzten sich immer wieder: Greta Garbo (1905-1990), die distinguierte, mit ihrer Makellosigkeit alle und jeden betörende Schwedin, die von der Presse als „die Göttliche“ gefeiert wurde, Marlene Dietrich (1901-1992), die deutlich extrovertiertere Deutsche, die nach dem Welterfolg mit „Der blaue Engel“ in den 1930er Jahren zur großen Konkurrentin Garbos in Hollywood avancierte, und Erika Mann, die Tochter des Literaturnobelpreisträgers und engagierte Anti-Faschistin. Das erste Mal lässt Angela Steidele die drei in ihrem Roman „Ins Dunkel“ 1924 in einem Berliner Nachtclub aufeinandertreffen: Greta Garbo hat da in ihrer Heimat gerade „Gösta Berling“ gedreht, ihren ersten Film als Hauptdarstellerin – ihr Berlin-Aufenthalt ist Teil der Promo-Tour –, und steht schon wenig später vor dem Sprung nach Amerika. Marlene Dietrich dagegen ist in dieser Zeit noch nicht mehr als eine Komparsin auf Leinwand und Bühne, die in der quirligen deutschen Hauptstadt oft zwischen mehreren Kurzauftritten an einem Abend hin- und herhüpft, und Erika Mann (1905-1969) eine angehende Theater-Schauspielerin, vor allem aber: Spross ihres Vaters. Sie hat in dieser Szene eine Liaison mit Pamela Wedekind, einer anderen Tochter eines großen Dichters.

Der Roman spielt mit den Techniken des Kinos

Das Wort Szene ist dabei hier mit Bedacht gewählt: Denn wie im Film springt Angela Steidele in dem Roman zwischen Orten und Zeiten hin und her, arbeitet mit „Kamerafahrten“, Schnitten, Perspektivwechseln, Montagen und Rückblenden, in denen sie die Lebensgeschichte ihrer Protagonistinnen Revue passieren lässt – alles erzählt im Präsens wie bei der dramatischen Vergegenwärtigung des Kinos und mit dem Pluralis Majestatis einer „chorischen Erzählinstanz“, die auch mal nicht hört oder sieht, was gerade vor sich geht, zum Beispiel, weil sie noch zu weit weg ist oder sich jemand bei einem Empfang ins Bild schiebt. Ausgangspunkt ist dabei das Jahr 1969, als sich Greta Garbo und Erika Mann in Klosters in Graubünden wiederbegegnen. Die einstige Hollywood-Diva lebt da bereits einige Zeit in dem Schweizer Wintersportort – zusammen mit ihrer langjährigen Vertrauten Salka Viertel (1889-1978), einer österreichisch-jüdischen Schauspielerin, die in Hollywood aber vor allem als Drehbuchautorin Erfolge feierte. Sie ist in dem Buch so etwas wie die Vierte im Bunde. Erika Mann wiederum ist gerade erst mit ihrer aktuellen Partnerin Signe von Scanzoni (1915-2002) angekommen – gleich zu Beginn hilft ihnen eine geheimnisvolle Spaziergängerin dabei, den Wagen aus einer Schneewehe zu befreien: Es ist – wir ahnen es – die Garbo.

Lubitsch und Murnau als Fremdenführer durch L.A.

Von Klosters aus reisen wir dann regelmäßig in nie allzu langen Kapiteln zurück in die Vergangenheit – zunächst, wie gesagt, ins Berlin der Roaring Twenties, dann ab 1929 vor allem immer wieder nach Los Angeles, wo in dieser Zeit viele Deutsche in der Filmindustrie Akzente setzen: Als erstes unternehmen wir mit der gerade eingetroffenen Salka Viertel und ihrem Mann eine Besichtigungstour im offenen Straßenkreuzer von Downtown L.A. über das Studio der Paramount Pictures bis zum Santa Monica Pier. Als Fremdenführer fungieren die Regisseure Ernst Lubitsch und Friedrich Wilhelm Murnau.

Sind die bewegten Bilder etwa schuld am Aufstieg Hitlers?

Sie sind nicht die einzigen prominenten Filmschaffenden, die in dem Roman zu Cameo-Auftritten kommen. Denn eines der beiden Hauptthemen in „Ins Dunkel“ ist die Entwicklung des frühen Films zur Kunstform. „Mit Kunst hat der Film nun wirklich nichts zu schaffen“, lässt Steidele Erika Manns Bruder Klaus im Berlin des Jahres 1924 noch im Brustton der Überzeugung verkünden, doch später schätzt auch er die Bildsprache, die cineastische Genies wie Murnau, Lubitsch, Josef von Sternberg oder Rouben Mamoulian für die Leinwand erschaffen. Es gibt allerdings auch versierte Propagandisten totalitärer Regime wie Sergej Eisenstein oder Leni Riefenstahl. Ob nicht der Film schuld sei an Hitlers Aufstieg, wird Erika Mann deshalb rückblickend irgendwann in die Runde werfen. Damit spielt auch bereits der doppeldeutige Titel des Romans. Es geht, wie schon das Cover-Motiv zeigt, zum einen natürlich um das Dunkel im Kinosaal im Kontrast zum strahlenden Scheinwerferlicht, das sich auf die Stars richtet, aber eben auch darum, wie Deutschland und Europa in den 30er Jahren in die Katastrophe taumeln.

Beide Diven im Bett mit derselben Frau

Wie sehr die von ihrem Naturell her sehr zurückhaltende Greta Garbo unter dem Starruhm litt, ist auch ein Aspekt, den Steidele anschaulich macht. Ihre Reise 1932 in die alte Heimat Schweden schildert sie als Spießrutenlauf. Für die Rückfahrt wählt die Schauspielerin deshalb einen Frachter, um Fans und Paparazzi zu entgehen. Deutlich wird aber auch die positive Kraft des Films gerade im Hinblick auf gesellschaftliche Veränderungen: In „The Devine Woman“ spiele die Garbo 1928 mit John Gilbert erstmals in der Filmgeschichte ein Liebespaar in der Horizontalen, behauptet die Autorin. Später betont die Schwedin ganz bewusst ihre Androgynität. Ob sie wirklich lesbisch war, ist umstritten. Sie schirmte ihr Privatleben konsequent ab. Angela Steidele, die sich bislang in fast allen ihren Werken mit gleichgeschlechtlicher Liebe befasste und im Anhang des Romans ausdrücklich ihrer Ehefrau dankt, lässt in diesem Punkt jedoch keinen Zweifel, genauso wie sie auch Marlene Dietrich als bisexuell zeichnet: Mit der Drehbuchautorin Mercedes de Acosta (1893-1968) lässt sie sogar beide Diven abwechselnd ins Bett gehen. Im Falle Garbos ist das sogar nicht ganz unplausibel: Es haben sich Liebesbriefe und Fotos erhalten.

Es geht nicht um die Wahrheit, sondern um die Show

Ob alles, was in „Ins Dunkel“ behauptet wird, der Wahrheit entspricht oder nicht, ist aber gar nicht entscheidend. Der Roman arbeitet zwar mit historischen Personen und Fakten, aber das tun Spielfilme auch sehr häufig, ohne dass man sie deshalb für historische Dokumente hielte. Wie sehr es sich bei ihrem Buch um ein Phantasie-Produkt handelt, zeigt Angela Steidele besonders in einem – ausnahmsweise undatierten – Kapitel, bei dem sie sich selbst als handelnde Person einführt: Die 1968 in Bruchsal geborene Schriftstellerin besucht da Marlene Dietrich in deren Pariser Appartement und trifft dabei auch auf Erika Mann, die jedoch bereits 1969 verstorben ist. „Diese Frau Dingens hat sich hier doch nur hineinimaginiert“, empört sich Letztere deshalb. Genau! Denn es geht eben nicht um die Wahrheit, sondern um die Show! Wie in Hollywood!

Termin/Lesezeichen

Angela Steidele liest auf Einladung des „Literarischen Forums“ am Dienstag, 5. Mai, ab 19 Uhr in der Stadtbücherei Neustadt aus ihrem Roman „Ins Dunkel“. Zusätzlich will die Autorin schon ab etwa 20 Minuten vor der Veranstaltung mit einer kleinen Trailershow auf das Thema einstimmen. Auch während der Lesung werden kurze Filmausschnitte eingespielt. Karten (10 Euro) in der Buchhandlung Quodlibet in Neustadt. „Ins Dunkel“ ist im Suhrkamp-Verlag erschienen, hat 357 Seiten und kosten in der gebundenen Version 26 Euro, als E-Book 21,99 Euro.