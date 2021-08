Das Weingut Bergdolt-Reif & Nett in Duttweiler ist vom Weinmagazin Vinum zu einem der Riesling-Champions 2021 gekürt worden. Winzer Christian Nett landete in der Kategorie „Gutswein trocken“ mit seinem 2020er Riesling trocken Avantgarde mit 92 Punkten auf Platz eins. Der Wein stammt laut Nett aus der Parzelle „In den Alimenten“ und wurde am 22. September 2020 gelesen.

Für das Weingut Heinrich Spindler (Forst) gab es in der Kategorie Ortswein trocken einen zweiten Platz (91 Punkte). Den Sonderpreis „Best of Bio“ gewann das Weingut Georg Siben Erben (Deidesheim). Es bekam 92 Punkte für einen 2019er Forst Ungeheuer Riesling trocken VDP. Das Weingut ist schon seit 1990 biozertifiziert. Mit dem Wettbewerb zeichnet Vinum jedes Jahr die besten deutschen Rieslinge und ihre Macher aus. Der Wettbewerb ist in sieben Kategorien aufgeteilt.