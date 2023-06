Pünktlich um 8.30 Uhr ist am Samstag die 14. Internationale Weinstraßen-Rallye Vino Miglia auf dem Hetzelplatz in Neustadt vor rund 100 Zuschauern gestartet. „Die erste Etappe bis an den Titisee war hervorragend“, sagt Wolfgang Rheinwalt, Vorsitzender des Automobil-Clubs Maikammer, der die Zuverlässigkeitsfahrt veranstaltet, am Sonntagmittag. Da sind sie schon in Rheinfelden in der Schweiz, wo „wahnsinnig viel los“ sei. „Die Fußgängerzone ist voll.“

Das Interesse an der Präsentation der 53 historischen Fahrzeuge ab Baujahr 1928 sei groß, und im Weinstand nebenan stellt die Pfälzer Weinkönigin Lea Baßler jeden Tag ein anderes Weingut vor. „Das Probierglas mit dem Neustadter Logo können die Leute als Andenken behalten und den Pfälzer Wein direkt über die Tourist, Kongreß und Saalbau GmbH bestellen“, erklärt Rheinwalt. So werden die Weingüter und ihre Tropfen entlang der rund 1800 Kilometer langen Strecke durch sechs Länder und über mehrere Pässe im Schwarzwald und den Alpen bis nach Meran in Südtirol bekannt.

Elf Begleitfahrzeuge und 23 Helfer gehören laut Rheinwalt mit zur Tour, sodass Fahrer und Zuschauer immer gut versorgt sind. Am Samstag, 24. Juni, werden die Rallye-Teilnehmer am Ziel auf dem Neustadter Hetzelplatz erwartet. Mehr Infos zur Tour finden Sie unter www.ac-maikammer.de und auf Instagram unter @vinomiglia_de.