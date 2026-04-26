Der SC Neustadt kann zu Hause den Makel aus dem Viertelfinal-Hinspiel beim SC Plauen nicht tilgen. Was SCN-Trainer Milos Sekulic besonders bedauert und wie es weitergeht.

Das Wunder blieb aus. Im Viertelfinal-Rückspiel der 2. Wasserball-Bundesliga erzielte der SC Neustadt gegen den SSV Plauen im Stadionbad lediglich ein 11:11 (2:3, 1:2, 3:2, 5:4)-Unentschieden. Nach der 11:14 Niederlage eine Woche zuvor in Plauen bedeutet dies kein Weiterkommen im oberen Tableau der 2. Liga, sondern ein Halbfinale um die Abstiegsplätze in zwei Wochen gegen Würzburg.

Die Vorzeichen waren von Beginn an ungünstig. Co-Trainer Peter Jacqué musste mit der zweiten Mannschaft zum Auswärtsspiel in der 3. Liga nach Fulda, Betreuer Lars Ananias übernahm die Funktion des Stadionsprechers, Michael Heinz bediente den Live-Stream. Auch der Publikumszuspruch war mager. Nur rund 60 Anhänger waren im Stadionbad.

SCN den Schneid abgekauft

Und der Auftakt ging gleich schief. Statt in Überzahl sofort in der ersten Minute gegen die Ostdeutschen in Führung zu gehen, wurde der Neustadter Angriff wirkungsvoll am Abschluss gehindert. Die Partie plätscherte vor sich hin, statt das Becken in Wallung zu versetzen. Zwei Sekunden vor dem Ende des ersten Viertels erzielten die Vogtländer die 3:2-Führung. Plauen kaufte den Gastgebern mit einer aggressiven Verteidigung den Schneid ab. Timo van der Bosch, auf dem die Hoffnungen bei der geplanten Aufholjagd ruhten, wurde geschickt von zwei Gegenspielern abgeschirmt und blieb weitgehend wirkungslos.

Das Manko waren seine Mitspieler, die keine Lücke zum Abschluss fanden. Zur Halbzeit lag das Team 3:5 zurück, plus die Hypothek aus dem Hinspiel von drei Toren bedeuteten ein Minus von fünf. „Vollgas“ machten sich die SCN-Spieler in der Halbzeit Mut und überlegten, wie sie die Abwehrkette der Vogtländer knacken könnten. Beim 4:5-Anschlusstreffer durch Matteo Ananias per Fünfmeter keimte kurz Hoffnung auf. Kippt jetzt die Partie zugunsten des SCN, fragten sich die Fans. Mit dem 4:6 kassierte Kapitän Matthias Held die dritte Zeitstrafe. Vorausgegangen war allerdings ein Stürmerfoul von Gegenspieler Lorenzo Fucke, der Held über Wasser einen Schlag verpasste. Der Frust von Held war so groß, dass er auch am Ende zu dem Spiel keinen Kommentar abgeben wollte. Michail Wolgin verschoss wenig später einen Fünfmeter, und verspielte so die Chance auf den 6:6-Ausgleich. SCN-Trainer Milos Sekulic war während der gesamten Partie ungewohnt laut und versuchte, seine Abwehr zu dirigieren, tadelte aber die schlechte Leistung im Angriff. Mit dem 7:10 der Gäste fünf Minuten vor Spielende war die Partie letztlich entschieden, auch wenn der SCN danach noch eine gute Moral bewies und zum 11:11 ausglich.

„Ängstlich im Angriff“

In der zweiten Hälfte haderten die Spieler oft mit Entscheidungen der Schiedsrichter. Doch SCN-Manager Michael Heinz betonte: „Es war enttäuschend. Aber wir haben das schon im Hinspiel vergeigt, als wir ebenfalls unsere Chancen nicht genutzt haben. Wir haben heute nicht gut gespielt. Es liegt am Ende nie an den Schiedsrichtern, sondern an der eigenen Leistung.“ Auch SCN-Pressesprecher Lars Ananias sah eine „ängstliche Leistung im Angriff“. Das Team habe nicht genügend Druck gemacht, niemand habe die Verantwortung übernehmen wollen. Man sei immer dem Rückstand hinterhergeschwommen. Natürlich habe es auch einige unklare Entscheidungen der Schiris gegeben, aber die Zeit sei einfach davon gelaufen. SCN-Spieler Vanja Pletikosic: „Die erste Hälfte war schlecht. Dann haben wir noch unseren Willen gezeigt. Aber vielleicht hätten wir uns besser vorbereiten müssen.“

Auch Coach Sekulic war enttäuscht: „Wir haben eine große Chance verpasst, wir haben unser Niveau aus der Vorrunde nicht gehalten. Wir haben es nicht verdient, zu gewinnen. Am Anfang haben wir versäumt, in Führung zu gehen. Es kamen keine guten Abschlüsse, auch die Zuordnung in der Verteidigung fehlte. Schade, es war eine tolle Saison bis hierher, am Ende hat etwas gefehlt.“ Ein Manko, das sich beim SCN bereits oft in vorherigen Spielen gezeigt hat, war die Verwertung der Überzahl-Gelegenheiten. Auch jetzt wieder betrug die Quote nur 29 Prozent. Von sieben Überzahl-Spielen gab es also nur zwei Treffer für den SCN.

Zweites Team Sechster

Ein schwacher Trost ist, dass Uerdingen, ebenso wie der SCN im oberen Tableau der Vorrunde platziert, ebenfalls das Nachsehen gegen ein Team der zweiten Tabellenhälfte hatte. Uerdingen verlor beide Spiele gegen Esslingen und trifft in der Abstiegsrunde auf Laatzen. Der SCN spielt am 9. Mai in Würzburg, am 16. Mai folgt das Rückspiel im Stadionbad.

Auch die zweite Mannschaft hatte kein Erfolgserlebnis. Das Team verlor mit 15:20 (2:6, 5:6 3:5, 5:3) in Fulda, zeigte aber mit einer Rumpfmannschaft und überwiegend Spielern der Jahrgänge 2008/9 einen couragierten Auftritt. Allerdings lag auch hier die Überzahlquote bei nur 22 Prozent. Routinier Tim Schwarzkopf erzielte acht Treffer. Die zweite Mannschaft als Aufbau-Team für den Nachwuchs beendet damit die Saison auf Rang sechs. Vorwärts Ludwigshafen wurde Zweiter hinter dem SC Weiden.