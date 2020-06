Die Deutsche Post hat am Dienstag eine weitere Packstation in Neustadt in Betrieb genommen, und zwar in der Martin-Luther-Straße 62 (Lidl). Den Post-Angaben zufolge können Kunden dort sieben Tage und rund um die Uhr Paketsendungen empfangen und versenden. Nach den drei Stationen in der Bahnhofstraße (Postbank), in der Talstraße (Lidl) und der Eugenie-Abresch-Straße (Aldi) ist dies die vierte für Neustadt. Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich.