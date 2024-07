Gleich viermal hat es die Polizeiinspektion Haßloch derzeit mit Unfallfluchten zu tun. Der Gesamtschaden bei den Fällen in Haßloch liegt bei rund 6500 Euro. Wer etwas beobachtet hat, kann sich unter Telefon 06324 9330 bei der Polizei melden. Im ersten Fall wurde zwischen Freitag, 12 Uhr, und Samstag, 12.30 Uhr, ein auf dem Parkplatz in der Straße „Untere Bleiche“ abgestellter Ford im Frontbereich beschädigt. Schaden: 1500 Euro. Auf 3000 Euro beziffern die Ermittler den Schaden im zweiten Fall. Dabei wurde am Freitag zwischen 9 und 14.15 Uhr im Lachener Weg eine Dachrinne an einer Garage beschädigt. Beim Verursacherfahrzeug dürfte es sich wohl um einen Lkw gehandelt haben, so die Polizei. Beim dritten Fall wurde zwischen Donnerstag, 20.15 Uhr, und Freitag, 12 Uhr, ein im Iggelheimer Weg geparkter grauer BMW im Frontbereich beschädigt. Schaden: 1000 Euro. Ebenfalls rund 1000 Euro beträgt der Schaden des vierten Falls: Dabei wurde zwischen Freitag, 15 Uhr, und Samstag, 10 Uhr, ein in der Rosenstraße geparkter Citroën im Frontbereich beschädigt.