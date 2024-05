Vor der Wahl: Meckenheim hat ein Alleinstellungsmerkmal: In keiner anderen Gemeinde in unserer Region gibt es ein so starkes Interesse am Amt des Ortsbürgermeisters. Drei Frauen und ein Mann bewerben sich. Darunter sind sogar zwei Kandidatinnen aus einer Gruppierung.

In Meckenheim haben die Bürger am 9. Juni die Qual der Wahl: Gleich vier Namen stehen auf dem Wahlzettel. Ortsbürgermeisterin Julia Kren (Wählergruppe Meckenheim/WGM), die seit 2019 im Amt ist, will es noch einmal wissen. Daneben kandidiert als unabhängige Bewerberin Silke Hoos, die ebenfalls zur Wählergruppe Meckenheim gehört. Für die CDU tritt Birgit Groß an, für die SPD kandidiert Oliver Kästel.

Nicht ausgeschlossen ist es bei einer solchen Konstellation, dass es in Meckenheim zu einer Stichwahl zwischen den beiden Personen gibt, die am 9. Juni die meisten Stimmen bekommen. Denn eine Stichwahl ist immer dann erforderlich, wenn kein Bewerber 50 Prozent der Stimmen erreicht. Diese würde zwei Wochen später, am 23. Juni, stattfinden.

Julia Kren (Wählergruppe Meckenheim) Foto: Privat

Kren: Angestoßene Projekte fortführen

Die Wählergruppe Meckenheim – so heißt die frühere FWG Meckenheim seit ihrer Umbenennung im November 2023 – schickt Julia Kren erneut ins Rennen um das Amt der Ortsbürgermeisterin. Die ledige 35-jährige „Ur-Meckenheimerin“ ist studierte Weinbetriebswirtin und in einem Forster Weingut für Verkauf und Vermarktung zuständig. Seit 2016 ist sie im Gemeinderat, seit 2019 auch im Verbandsgemeinderat. Im gleichen Jahr wurde sie zur Ortsbürgermeisterin gewählt. In ihrer Freizeit ist sie beim Blasorchester Meckenheim aktiv: Dort spielt sie das Alt-Saxophon.

Sollte sie am 9. Juni wiedergewählt werden, hat sich Julia Kren vorgenommen, bereits angestoßene Projekte fortzuführen. Dazu zählt die Umsetzung des Verkehrskonzepts. Wegen der hohen Verkehrs- und Lärmbelastung vor allem in der Hauptstraße und um den Schulweg sicher zu machen, will sie sich beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) weiter für Tempo 30 einsetzen – auch wenn das bei klassifizierten Straßen nicht einfach sei. „Größte Stellschraube“, um die Geschwindigkeit zu drosseln, sei da eine Regelung mit versetztem Parken. „Am Ball bleiben“ müsse die Gemeinde auch bei der Sanierung von Straßen. Als weiteres wichtiges Thema auf ihrer Agenda nennt sie den Bau eines Radwegs in Richtung Rödersheim, um die Sicherheit der Radfahrer zu erhöhen. Der Umbau und die Nutzungsänderung des Anwesens Thum neben dem Rathaus, um dort einen Ort für Veranstaltungen und die Vereine zu schaffen, solle vorangetrieben werden, sagt Kren. Die Nutzung regenerativer Energien will sie ebenfalls fördern. Geprüft werde, ob die Vorrangfläche für Windenergie auf Meckenheimer Gemarkung ausreichende Windpotenziale biete. Eine weitere Möglichkeit sieht sie in Freiflächen-Photovoltaik, allerdings nicht entlang der Autobahn, denn dort befinde sich hochwertiges Ackerland. Bei der Nutzung erneuerbarer Energien sollten die Bürger die Möglichkeit bekommen, sich an einer Energiegesellschaft zu beteiligen.

Kren räumt im Gespräch mit der RHEINPFALZ ein, dass in ihrer Amtszeit die Umsetzung verschiedener Projekte aufgrund äußerer Umstände gestockt habe. So sei zum Beispiel das Verkehrskonzept bei der VG in den Hintergrund geraten, weil andere Themen wie die Unterbringung von Flüchtlingen akuter gewesen seien. Der „überfälligen“ Abrechnung des Sanierungsgebiets Ortskern habe sie sich angenommen, aber das habe auch viele Ressourcen gebunden. Weil die Altlasten jetzt abgearbeitet seien, so Kren, sei sie optimistisch, künftig Projekte schneller umsetzen zu können. Dass mit Silke Hoos kurzfristig noch eine weitere Bewerberin als unabhängige Kandidatin antritt, hat sie überrascht: „Davon wusste ich nichts.“ Bei der Aufstellungsversammlung der WGM habe es keine Gegenkandidatur gegeben. „Ich bin mit großer Zustimmung zur Bürgermeisterkandidatin der Wählergruppe Meckenheim gewählt worden“, betont sie.

Silke Hoos (unabh.) Foto: Privat

Hoos: Spontane Bewerbung als Unabhängige

Silke Hoos, 46-jährige Winzermeisterin vom Meckenheimer Grundhof, hat sich sehr kurzfristig entschieden, als unabhängige Kandidatin anzutreten: erst am 22. April, dem letzten Tag der Bewerbungsfrist. „Um 16 Uhr habe ich mich dazu entschlossen und in anderthalb Stunden die erforderlichen Unterschriften gesammelt. Um 17.45 Uhr, eine Viertelstunde vor Bewerbungsschluss, habe ich meine Kandidatur eingereicht“, erzählt sie. Seit 20 Jahren gehört sie der Wählergruppe Meckenheim an und steht auch auf Platz 10 der WGM-Liste, tritt aber als unabhängige Kandidatin an, weil die WGM Julia Kren nominiert hat. Ihre Bewerbung richte sich nicht gegen Kren, betont sie. Sie habe sich zur Kandidatur entschieden, weil sie von zahlreichen Bürgern gebeten worden sei. Nach ihrem Eindruck bewege sich im Rat zu wenig, und „wir drehen uns nur im Kreis“. Von der Verbandsgemeinde werde Meckenheim „stiefmütterlich behandelt“, kritisiert Hoos. „Mir geht es vor allem darum, den Ort voranzubringen.“ Sie wolle erreichen, dass alle Bürger an einem Strang ziehen.

Handlungsbedarf sieht sie beim Zustand der Grundschule, beim Baugebiet M7, bei dem man endlich vorankommen müsse, und beim Schleitgraben, der kein Wasser mehr führe. Über einen Naturkindergarten solle man nachdenken und die Vereine stärker unterstützen, sagt Hoos. Die gebürtige Meckenheimerin, die zwei Söhne hat, ist sicher, dass sie für das Amt neben dem Beruf genügend Zeit aufbringen könnte: „Meine Familie hält mir den Rücken frei.“

Birgit Groß (CDU) Foto: Privat

Groß: Kitas zukunftssicher aufstellen

Für die CDU kandidiert Birgit Groß. Die 65-Jährige, die in Deidesheim aufgewachsen ist und seit 46 Jahren in Meckenheim lebt, war 14 Jahre lang Flugbegleiterin bei der Lufthansa, bevor sie vor 30 Jahren in die Werbeagentur ihres Ehemanns eingestiegen ist. Sie hat vier Söhne und zwei Enkel. Seit 2004 gehört sie dem Gemeinderat an, seit 2017 ist sie CDU-Fraktionsvorsitzende, außerdem sitzt sie seit 18 Jahren im VG-Rat und seit 15 Jahren im Kreistag. Groß engagiert sich in vielen Ehrenämtern, unter anderem im Freundeskreis Meckenheim-Lugny und im Verein „Freunde für Flüchtlinge VG Deidesheim“. Zudem ist sie ehrenamtliche Richterin am Sozialgericht Speyer und am OVG Koblenz.

Trotz dieser zahlreichen Ämter ist sie sicher, im Falle ihrer Wahl genügend Zeit für die Aufgaben einer Ortsbürgermeisterin zu haben. Sie hält einen Wechsel für erforderlich, „denn seit zehn Jahren schieben wir Projekte vor uns her“. Amtsinhaberin Julia Kren habe zwar „Impulse gegeben“, aber habe zu wenig Zeit für die Aufgaben als Bürgermeisterin erübrigen können. Zu den wichtigsten Themen der nächsten Periode gehört es nach Ansicht von Groß, die Kitas zukunftssicher zu machen. Für die Anforderungen des neuen Kita-Gesetzes seien die Kindertagesstätten nicht gerüstet. Da bestehe dringender Handlungsbedarf, „aber leider sind wir da immer noch nicht weiter“. Das Verkehrskonzept müsse umgesetzt werden: Ziel sei es, durch Tempo 30, Radspuren und Baumpflanzungen an den Straßen mehr Wohnqualität zu erreichen. Das E-Werk gelte es zukunftsfähig aufzustellen. Ebenso hält sie es für wichtig, mit dem Ausbau von Radwegen die Attraktivität Meckenheims im Blick auf den Radtourismus zu verbessern. Der Ort habe zwar touristisch gesehen eine andere Qualität als Deidesheim und kein Hotel zu bieten, dafür aber „nette Pensionen“ und einen Wohnmobilstellplatz. Ein Herzensanliegen ist das Engagement für Flüchtlinge, das auch einen persönlichen Hintergrund hat: Weil sie als Flugbegleiterin viel von der Welt gesehen habe, bedeute Politik für sie, auch über den Kirchturm hinaus zu denken.

Oliver Kästel (SPD) Foto: Privat

Kästel: Bestandsaufnahmen und mehr Transparenz

Für den SPD-Bewerber Oliver Kästel, einen gebürtigen Meckenheimer, ist die Kandidatur als Ortsbürgermeister kein Neuland. In mehreren Perioden war der Schulleiter einer Ludwigshafener Realschule plus Ratsmitglied, stellte die kommunalpolitische Arbeit dann aber wegen der hohen beruflichen Belastung hintenan. Seit einem Jahr ist er wieder zurück in der Ortspolitik und hat auch den Vorsitz des SPD-Ortsvereins übernommen. Der geschiedene Vater einer Tochter fährt in seiner Freizeit Motorrad, kümmert sich um seine Dackel und geht auf die Jagd.

Sollte er gewählt werden, sagt Kästel, werde er als erstes veranlassen, dass beim E-Werk, das in den vergangenen Jahren „an die Wand gefahren wurde“, alles gesichtet und bewertet werde. Eine Bestandsaufnahme sei dringend erforderlich. Transparenz ist Kästel wichtig: So sollte die Öffentlichkeit regelmäßig über die kommunalen Themen informiert werden, „das wird seit Jahren nicht gemacht“. Ein weiterer wichtiger Punkt ist für ihn die Sicherstellung der Versorgung mit Kita-Plätzen. Handlungsbedarf sieht er auch bei der Grundschule, die bauliche Mängel aufweise. Sanierung oder Neubau sei die Frage. Nichts getan habe sich seit 20 Jahren in Sachen weitere Entwicklung von Baugebieten. Auch dieses Thema will Kästel im Falle seiner Wahl anpacken.

Mit nur vier – und nach dem Wechsel zweier parteiloser Fraktionsmitglieder im Februar zur Wählergruppe – zuletzt nur zwei von 20 Ratssitzen sei die SPD „nicht gerade der Platzhirsch“. Aber von seinem Hintergrund her, sagt Kästel selbstbewusst, müsse er eigentlich beste Chancen haben: „Ich habe Mathematik und Wirtschaftskunde studiert, kann also Bilanzen lesen.“