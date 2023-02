Mit der Zustimmung des Stadtrats stehen die vier verkaufsoffenen Sonntage 2023 in Neustadt nun endgültig fest. Termine sind demnach: 2. April in Kombination mit dem Frühlingsmarkt, 7. Mai zusammen mit dem Deutsch-französischen Biosphären-Bauernmarkt, 1. Oktober während des Deutschen Weinlesefests und 5. November beim weiteren Bauernmarkt. Eine Anregung der Grünen, die darauf abzielte, Anreize für die Anreise mit dem Rad oder dem ÖPNV zu bieten, will Oberbürgermeister Marc Weigel weitergeben. Er verwies darauf, dass der Rathaus-Innenhof samstags weiter als Rad-Parkplatz diene, was man auch für die verkaufsoffenen Sonntage ermöglichen könnte.