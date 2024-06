Eine Ausbildung bei Friseurmeister Florian Wittmer in Deidesheim ist gefragt bei jungen Menschen. Im vergangenen Jahr wurde der Inhaber von Wittmer Haare & Ästhetik als „Attraktiver Arbeitgeber“ ausgezeichnet. Was macht er anders als seine Kollegen?

Über einen Mangel an Bewerbungen kann der Deidesheimer Friseurmeister Florian Wittmer nicht klagen. Erst im vergangenen Jahr wurde er als Inhaber von Wittmer Haare & Ästhetik als „Attraktiver Arbeitgeber“ des Jahres 2023 ausgezeichnet. Der Preis wurde bereits zum zehnten Mal vom rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium gemeinsam mit der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz in Mainz (ISB), den Handwerkskammern und den Industrie- und Handelskammern an mittelständische Unternehmen für ihre „kreative, individuelle und zukunftsgerichtete Personalpolitik“ verliehen.

Das spricht sich herum. Alleine im vergangenen Jahr erhielt Wittmer 26 Bewerbungen von jungen Menschen, die in seinem Salon eine Ausbildung absolvieren wollen. Das sind überdurchschnittlich viele Interessenten. Der Friseurmeister bietet eine zusätzliche Qualifikation als „Hair & Beauty Artist“ an, neben Salonschulungen, kostenfreien Fort- und Weiterbildungen sowie digitalen Lernplattformen mit Schulungsvideos und Tutorials. Alle Mitarbeiter werden regelmäßig geschult.

Bike-Leasing und betriebliche Altersvorsorge

Das alleine unterscheidet Wittmer noch nicht von anderen Salons. Es ist eher die Summe der Angebote, mit denen er sich von anderen abhebt. Da wären zum Beispiel das Bike-Leasing und die betriebliche Altersvorsorge. Damit sparen die Mitarbeiter bares Geld. Wittmer handelt nachhaltig: Der Salon arbeitet am Thema Klimaneutralität, überprüft alle technischen Geräte auf ihre Energieeffizienz, vermeidet nach Möglichkeit Plastikmüll vermeiden, achtet bei den Produkten auf natürliche Inhaltsstoffe und beteiligt sich an einem Regenwald-Projekt in Peru. „Darüber muss man mit den Kunden sprechen, damit sie es wahrnehmen“, so Wittmer, der den Friseursalon in zweiter Generation seit 2011 führt.

Seit Januar arbeitet das sechsköpfige Mitarbeiter-Team nur noch an vier Tagen, von Dienstag bis Freitag. An der Anzahl der Arbeitsstunden hat sich indes nichts geändert, denn der Friseursalon hat längere Öffnungszeiten – bis 20 Uhr. „Schließlich wollen wir den Kunden eine Alternative für den Samstag bieten, der jetzt nicht mehr zu der Arbeitszeit zählt“, erklärt der Unternehmer. Außerdem müsse sich der Salon rechnen, sagt er. Noch ist die Umstellung auf die Vier-Tage-Woche in der Testphase. „Merken wir, dass wir an dem Konzept feilen müssen, werden wir das schnellstmöglich umsetzen“, sagt der Friseurmeister.

Unterstützung von Handwerkskammer

Doch die Kunden nehmen schon jetzt die Neuerung gut an. Für die Angestellten bedeutet dies: vier Tage arbeiten, drei Tage frei. Das sei bei den Mitarbeitenden ein wichtiger Pluspunkt, der auch für potenzielle Bewerber attraktiv sei. „Der Arbeitsprozess befindet sich im Wandel, auf den wir reagiert haben“, betont Wittmer. Und ergänzt: „Wir sind zu einem Team zusammengewachsen.“ Das sei ein Prozess, der erarbeitet werden müsse. Geholfen habe dabei die Handwerkskammer, die mit einem Unternehmensführungsprogramm unterstütze. Konkret werde die Frage gestellt „Was treibt mich an?“

„Es geht um Werte, Motivation und Identifikation mit dem Unternehmen. Jeder Mensch will gesehen und gehört werden, damit er sich und sein Potenzial einbringen kann“, berichtet der Friseurmeister. Das Streben nach „Work-Life-Balance“ sieht er skeptisch. Wenn die Sinnhaftigkeit in der Arbeit erkannt werde und diese als Passion aufgefasst werde, erübrige sich eine Trennung von Arbeit und Lebenszeit. „Wenn ich die Dinge gerne tue, dann benötige ich auch keine Erholung davon.“

Um sich regelmäßig auch außerhalb des täglichen Ablaufs auszutauschen und miteinander zu wachsen, trifft Wittmer sich mit seinen Mitarbeitern zum gemeinsamen Essen, veranstaltet Events und Team-Unternehmungen. Er nimmt sich Zeit für Feedback. Die Rückmeldungen auch auf kurzen Wegen helfen seiner Meinung nach, besser zu werden, auch dann, wenn sie zwingen, sich zu überdenken. „Deshalb ist ein Feedback immer positiv, denn es eröffnet mir als Chef und den Mitarbeitenden die Chance, Dinge zu ändern.“