Wenn am Froschbrunnen in Speyerdorf großer Andrang herrscht, ist Froschkerwe-Zeit. So geschehen, als die erste Neustadter Kerwe im Jahr fast wie immer eröffnet wurde.

Einziger Wermutstropfen: Es gibt keinen Dorfbüttel mehr. Denn Hermann Lagas ist nach 40 Amtsjahren im Ruhestand. Ortsvorsteher Claus Schick wartet darauf, dass sich ein Nachfolger meldet, der mit Herzblut dabei ist.

Einen gelungenen Wechsel gab es indes beim Froschkönigspaar: Ihre Majestäten Miriam I. und Romy I. wurden von Vincent I. und Tobias I. abgelöst, gekrönt wurden sie von Weinprinzessin Sophie. Die beiden Jungen stammen ebenso wie ihre Vorgängerinnen aus den Reihen des Kinder- und Jugendchors „Die Notenhüpfer“, der Kostproben seines Könnens zur Eröffnung präsentierte.

Karussell statt Boxautos

Nach dem traditionellen Kerweumzug durch Speyerdorf freute sich der Ortsvorsteher in seiner Begrüßung darüber, dass auf dem Rummel der ausgefallene Autoscooter kurzfristig durch ein Karussell ersetzt werden konnte. Ebenso klasse sei es, dass der Musikverein in diesem Jahr wieder beim Ausschank mitmachen könne, und dass es in der Lilienthalstraße eine neue Ausschankstelle gebe.

Einige Höhepunkte des Kerwetreibens sind das Froschkonzert der musikalischen Jugend, der „Notenhüpfer“ und des Start-up-Orchesters des Musikvereins am Samstag ab 16 Uhr am Brunnen sowie am Sonntag die Pflanzenbörse (ab 10 Uhr), der Gottesdienst am Autoscooter (10.10 Uhr) und das Entenrennen (14 Uhr).