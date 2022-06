Sarah Lincks und Richard Diery sind die beiden ersten Preisträger des Herrenhof-Kunstpreises für junge Künstlerinnen und Künstler, dessen Sieger aus dem Pool der 13 Teilnehmer der am Sonntag eröffneten Absolventen-Ausstellung des Kunst-Instituts der Universität Landau im Herrenhof ermittelt wurden. Da die Qualitätsdichte der gezeigten Abschlussarbeiten so hoch sei, habe man sich entschlossen zusätzlich auch noch zwei zweite Preise zu vergeben, teilt Rainer Steve Kaufmann, in Landau Dozent für Zeichnung, Malerei und Fotografie, mit. Diese gehen an Ida Bomm und Alexander Gaer.

Lincks zeigt in der Ausstellung in Mußbach kunstvolle Drucke auf Holz – in einem Fall sogar in Form eines Paravents. Diery ist mit einer dreimoduligen Arbeit vertreten, die einen in jungen Jahren von ihm gefertigten Kinder-Comic in verschiedenen zwei- und dreidimensionalen Techniken adaptiert. Ihre Preise sind jeweils mit 500 Euro dotiert. Bomm, die erst kürzlich auch beim Perron-Kunstpreis in Frankenthal reüssierte, zeigt Gemälde, die sich auf modische Accessoires der Barockzeit fokussieren. Gaer präsentiert großformatige gestisch-informelle Bilder in zumeist gedeckten Farben. Die zweiten Plätze sind mit je 300 Euro Preissumme verbunden.

Gestiftet wurde der erstmals in dieser Form vergebene Nachwuchspreis von der Vereinigung Pfälzer Kunstfreunde (VPK). Die Jury bestand aus zwei Neustadter Künstlerinnen – Dorothée Aschoff und Tine Duffing –, dem ursprünglich aus Lambrecht stammenden Maler Dominik Schmitt, der selbst in Landau studierte, sowie Hanne und Werner Korb als Vertretern des VPK.