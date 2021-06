Die Sieben-Tage-Inzidenz (Anzahl der Corona-Neuinfektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) ist laut Landesuntersuchungsamt in Neustadt übers Wochenende auf 9,4 gestiegen. Dies liegt an den vier Neuinfektionen, die nach Angaben des Kreisgesundheitsamts seit Freitag gemeldet worden sind. Aktuell gibt es in der Stadt acht aktive Infektionen. Im Kreis Bad Dürkheim ist seit Freitag eine Infektion gemeldet worden. Die Inzidenz liegt hier bei 5,3. Für Landau und den Kreis Südliche Weinstraße meldet das dortige Gesundheitsamt keine neue Corona-Infektion seit Freitag. Unterdessen erinnert die Stadtverwaltung Neustadt an das Angebot für Über-60-Jährige, sich im Impfzentrum mit Astrazeneca impfen zu lassen. Wer noch keinen Termin erhalten habe, könne sich für die Nachrückerliste vormerken lassen. Das Formular ist hier zu finden: www.neustadt.eu/restimpfungen. Die Nachrückerliste kommt zum Einsatz, wenn am Ende des Tages noch Impfdosen von Astrazeneca übrig sind.