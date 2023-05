Vier verkaufsoffene Sonntage sowie vier weitere Marktsonntage sind in Neustadt jährlich möglich. Die Termine und Veranstaltungen der Marktsonntage hat der Stadtrat nun am Dienstag festgelegt. Demnach gibt es zwei Floh- und Trödelmärkte auf dem Globus-Marktplatz im Weinstraßenzentrum, und zwar am 25. Juni und 22. Oktober, 11 bis 18 Uhr. Ergänzt wird das Angebot durch die Freizeitmesse „Maison et Jardin“ am 23. Juli im Herrenhof und die Ausstellung „Design und Gestaltung“ am 10. September, ebenfalls im Herrenhof.