Wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte, mussten die Wehrleute am Dienstag innerhalb einer Stunde zu zwei Verkehrsunfällen auf den Landesstraßen 532 und 519 ausrücken. Gegen 7.50 Uhr wollte nach ersten Erkenntnissen der Fahrer eines Ford Kombi zwischen Mußbach und Haßloch von einem Wirtschaftsweg auf die Landstraße einbiegen und übersah dabei einen Peugeot. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren bereits Polizei und Rettungsdienst vor Ort und versorgten die beiden Fahrzeugführer, die mit leichten Verletzungsbild ins Krankenhaus gebracht wurden. Da beide Fahrspuren blockiert waren, wurde die Unfallstelle komplett gesperrt. Beide Unfallfahrzeuge wurden abgeschleppt.

Keine 45 Minuten später wurde der Ausrückebereich Neustadt-Nord zu einem Unfall auf die Landesstraße 519 alarmiert. In Höhe der Überführung über die Bundesstraße 217 kollidierte ein VW Polo mit einem Kia. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand der Polo in der Einmündung eines Wirtschaftsweges. Der Kia stand in Fahrtrichtung Meckenheim auf der Gegenspur an der Leitplanke. Dessen Fahrerin sowie der Fahrer des Polo konnten ihre Autos selbst verlassen und kamen nach der Erstversorgung mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Zur Unfalldokumentation wurde die Landstraße kurzzeitig voll gesperrt. Beide Unfallfahrzeuge wurden abgeschleppt. Wie es zu der Kollision kam, muss die der Polizei herausfinden.