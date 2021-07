Sehr gestaunt hat eine 36-jährige Frau am Dienstagnachmittag in einem Waldstück nahe der K 14 zwischen Haßloch und Lachen-Speyerdorf: Vier Emus begegneten ihr plötzlich auf einem Waldweg. Es waren vier Jungtiere, die irgendwo ausgebüxt sein mussten. Mit Hilfe von Mitarbeitern des Haßlocher Ordnungsamts und des Tierheims gelang es, das Quartett einzufangen. Allerdings konnten die Behörden bisher noch nicht feststellen, wem die Emus gehören. Alle in Frage kommenden Einrichtungen einschließlich des Haßlocher Vogelparks wurden abgefragt, aber nirgends wurden bisher – Stand: Donnerstagvormittag – vier australische Laufvögel vermisst. Derzeit sind die jungen Emus im Haßlocher Tierheim untergebracht. Dort kann sich der Besitzer auch melden. Ihren Ausflug haben die Emus nach Auskunft von Klaus Hoffmann vom Haßlocher Tierschutzverein gut überstanden: Alle vier sind wohlauf.