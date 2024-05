Auch in Neustadt ist es zu der Zerstörung von Wahlplakaten gekommen. Der AfD-Kreisverband meldete, dass Dutzende Plakate abgerissen und teilweise mitgenommen worden seien. Von der Polizei Neustadt hieß es, dass auch Anzeigen von CDU und Grünen wegen beschädigter Plakate vorlägen. Der Neustadter AfD-Kreisvorsitzende Martin Rössler teilte mit, dass in der Nacht auf den 4. Mai in Neustadt mehr als 60 AfD-Wahlplakate zerrissen worden oder komplett verschwunden seien. Die Reste seien teils in den Wald, auf Wiesen, Gehwege oder die Straße geworfen worden. Er habe deswegen online Anzeige erstattet. Das Foto zeige eine Stelle in der Branchweilerhofstraße. In der Nacht auf den 5. Mai seien weitere 20 Plakate in verschiedenen Straßen von den Straßenlaternen gerissen worden. Erst vor ein paar Tagen war in der Südpfalz beklagt worden, dass viele Wahlplakate zur Kommunal- und Europawahl beschmiert oder zerstört worden sind. Besonders betroffen war dort demnach Wahlwerbung von SPD und Grünen. Die Polizei sah indes keine besondere Häufung bei den Attacken auf Wahlplakate. E s handele sich „leider um ein übliches Phänomen“ vor Wahlen, hieß es.