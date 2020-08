Eine positive Bilanz für das am Sonntag zu Ende gegangene Open-Air-Kino im Hof des ehemaligen Finanzamts an der Ecke Helfferich-/Adenauer-Straße zieht Michael Kaltenegger, der Chef des Roxy-Kinos. Rund 2400 Besucher, im Schnitt also 150, zählte er für die 16 Veranstaltungen. Favoriten waren seinen Angaben zufolge der Hildegard-Knef-Kino-Konzert-Abend mit Nicole Metzger, der Auftritt von Weltumradler Dennis Kailing mit seinem Film „Besser Welt als nie“ sowie die Hermann-Hesse-Verfilmung „Narziss und Goldmund“.

Aber auch alle anderen Veranstaltungen mit Ausnahme der Multivisionsshow über Italien seien „ordentlich“ besucht gewesen. Voll des Lobes ist Kaltenegger über die Zusammenarbeit mit der Stadt, die völlig unbürokratisch das Gelände zur Verfügung gestellt und auch sonst viele Hilfe geleistet habe. Da der Finanzamtshof größer ist als der frühere Open-Air-Kino-Standort, der Innenhof der Hetzelgalerie, habe man trotz der coronabedingten Abstandsregeln bis zu 250 Personen unterbringen können. Kaltenegger will deshalb auch 2021 bei seinem Open-Air-Kino auf diesen Standort setzen - dann hoffentlich ohne Corona.

Das heimische Roxy-Kino will Kaltenegger erst am 24. September wieder öffnen, weil nach seinen Worten erst dann wieder eine ausreichend große Anzahl erfolgversprechender neuer Kino-Produktionen zur Verfügung steht.